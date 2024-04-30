https://ria.ru/20240430/kishinev-1943150835.html

Кишинев 9 мая будет отмечать День Победы и День Европы

Кишинев 9 мая будет отмечать День Победы и День Европы - РИА Новости, 30.04.2024

Кишинев 9 мая будет отмечать День Победы и День Европы

Мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что 9 мая в молдавской столице пройдут праздничные мероприятия, посвященные и Дню Победы, и Дню Европы. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T13:52

2024-04-30T13:52

2024-04-30T13:52

в мире

молдавия

кишинев

ион чебан

день победы

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КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что 9 мая в молдавской столице пройдут праздничные мероприятия, посвященные и Дню Победы, и Дню Европы. Ранее миссия Европейского союза в Молдавии затребовала предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая. Президент Молдавии Майя Санду на своей странице в соцсетях призвала жителей страны присоединиться к этому празднику. "9 мая в Кишиневе будут отмечать и День Европы, и День Победы. Прошу полицию и всех коллег обеспечить общественный порядок. Многие организации, политические партии будут проводить различные мероприятия, организовывать марши, а несколько улиц будут закрыты", - заявил Чебан на заседании городских служб. По его словам, в рамках подготовки ко Дню Победы мэрия Кишинева приводит в порядок мемориальный комплекс "Вечность", который в апреле был передан под управление городской администрации. "На мемориальном комплексе "Вечность" с тех пор, как он перешел в ведение муниципалитета, ежедневно ведутся работы: уборка зеленых зон, посадка деревьев, ремонт освещения, урн, скамеек. Кроме того, муниципалитет проводит оценку и техническую экспертизу, потому что там много поврежденных объектов, и мы должны успеть провести все необходимые работы", – отметил мэр. В рамках Дня Европы администрация города планирует рассказать кишиневцам о проектах, которые были реализованы при помощи европейских партнеров. Ранее координационный комитет "Победа" призвал граждан Молдавии выйти на торжественные мероприятия 9 мая в честь Победы в Великой Отечественной войне. С 2017 года комитет "Победа" является главным организатором торжественных и памятных мероприятий, посвященных освобождению Молдавии от фашистской оккупации. В мае прошлого года депутаты от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" предложили переименовать День Победы в День памяти и примирения в память о погибших во Второй мировой войне. В июне прошлого года правительство одобрило инициативу о переименовании праздника в День Победы над нацизмом и памяти павших во Второй мировой войне, который должен отмечаться 8, а не 9 мая. Парламент пока окончательно не одобрил этот инициативу.

https://ria.ru/20240429/moldaviya-1943055504.html

https://ria.ru/20240426/moldaviya-1942482194.html

https://ria.ru/20230823/otmena-1891866032.html

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в мире, молдавия, кишинев, ион чебан, день победы