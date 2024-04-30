https://ria.ru/20240430/izrail-1943183611.html

Суд ООН не стал принимать меры против ФРГ из-за поставок оружия Израилю

Суд ООН не стал принимать меры против ФРГ из-за поставок оружия Израилю - РИА Новости, 30.04.2024

Суд ООН не стал принимать меры против ФРГ из-за поставок оружия Израилю

Международный суд ООН отклонил запрос Никарагуа об указании обеспечительных мер против Германии из-за военной помощи Израилю, заявил во вторник председатель... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T17:04

2024-04-30T17:04

2024-04-30T17:09

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГААГА, 30 апр - РИА Новости. Международный суд ООН отклонил запрос Никарагуа об указании обеспечительных мер против Германии из-за военной помощи Израилю, заявил во вторник председатель суда Наваф Салам. "Суд 15 голосами против одного пришел к выводу, что обстоятельства в том виде, в котором они сейчас представлены суду, не являются таковыми, чтобы требовать осуществления полномочий по статье 41 Статута для указания обеспечительных мер", - заявил председатель суда, объявляя во вторник решение по запросу Никарагуа о мерах против Германии из-за поставок оружия Израилю. Международный суд ООН 8-9 апреля провел слушания по иску Никарагуа против Германии из-за ее предполагаемого нарушения конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него в отношении сектора Газа. Посол Никарагуа в Нидерландах Карлос Аргуэльо Гомес призвал суд обязать Германию прекратить военную помощь Израилю, которая может быть использована в нарушение конвенции о геноциде и международного гуманитарного права, а также возобновить поддержку и финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Никарагуа 1 марта подала иск в Международный суд ООН против Германии из-за того, что та прекратила поддержку Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Как утверждает правительство Никарагуа, Германия оказывает финансовую, политическую и военную помощь Израилю, осознавая, что она будет использована с нарушением международного права. В суде отмечали, что иск был инициирован в связи с предполагаемыми нарушениями ФРГ своих обязательств по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Официальный представитель правительства и МИД ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что Берлин считает неправомерной подачу иска Никарагуа в суд ООН против Германии из-за якобы способствования геноциду в Газе и отвергает такие обвинения.

https://ria.ru/20240430/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, никарагуа, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году