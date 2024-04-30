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В Краснодаре завели уголовное дело об избиении местного жителя подростками - РИА Новости, 30.04.2024
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14:22 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/izbienie-1943155460.html
В Краснодаре завели уголовное дело об избиении местного жителя подростками
В Краснодаре завели уголовное дело об избиении местного жителя подростками - РИА Новости, 30.04.2024
В Краснодаре завели уголовное дело об избиении местного жителя подростками
Уголовное дело возбуждено по факту избиения подростками краснодарца из-за его замечания о езде на мопедах, сообщило краевое главное управление МВД в... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T14:22
2024-04-30T14:22
происшествия
россия
краснодар
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОДАР, 30 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту избиения подростками краснодарца из-за его замечания о езде на мопедах, сообщило краевое главное управление МВД в Telegram-канале ведомства. Полицейские 27 апреля начали проверку обстоятельств избиения краснодарца в коттеджном поселке. По предварительным данным, конфликт произошёл после того, как мужчина сделал замечание из-за езды молодежи на двухколёсных транспортных средствах. "По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы до трёх лет", - говорится в сообщении. По данным ведомства, правоохранители устанавливают лиц, причастных к драке. Как уточнили РИА Новости в УМВД Краснодара, предположительно речь идёт о подростках, которые катались на мопедах. Согласно опубликованному полицией видео, инцидент произошёл 23 апреля поздно вечером, в нём участвовали около 10 молодых людей.
https://ria.ru/20240320/peterburg-1934412357.html
россия
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происшествия, россия, краснодар, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Краснодар, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Краснодаре завели уголовное дело об избиении местного жителя подростками

В Краснодаре завели уголовное дело об избиении жителя за замечание о мопедах

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудница МВД России
Сотрудница МВД России - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудница МВД России. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 30 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту избиения подростками краснодарца из-за его замечания о езде на мопедах, сообщило краевое главное управление МВД в Telegram-канале ведомства.
Полицейские 27 апреля начали проверку обстоятельств избиения краснодарца в коттеджном поселке. По предварительным данным, конфликт произошёл после того, как мужчина сделал замечание из-за езды молодежи на двухколёсных транспортных средствах.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы до трёх лет", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, правоохранители устанавливают лиц, причастных к драке.
Как уточнили РИА Новости в УМВД Краснодара, предположительно речь идёт о подростках, которые катались на мопедах. Согласно опубликованному полицией видео, инцидент произошёл 23 апреля поздно вечером, в нём участвовали около 10 молодых людей.
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ПроисшествияРоссияКраснодарМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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