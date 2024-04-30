https://ria.ru/20240430/izbienie-1943155460.html

В Краснодаре завели уголовное дело об избиении местного жителя подростками

В Краснодаре завели уголовное дело об избиении местного жителя подростками - РИА Новости, 30.04.2024

В Краснодаре завели уголовное дело об избиении местного жителя подростками

Уголовное дело возбуждено по факту избиения подростками краснодарца из-за его замечания о езде на мопедах, сообщило краевое главное управление МВД в... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T14:22

2024-04-30T14:22

2024-04-30T14:22

происшествия

россия

краснодар

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КРАСНОДАР, 30 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту избиения подростками краснодарца из-за его замечания о езде на мопедах, сообщило краевое главное управление МВД в Telegram-канале ведомства. Полицейские 27 апреля начали проверку обстоятельств избиения краснодарца в коттеджном поселке. По предварительным данным, конфликт произошёл после того, как мужчина сделал замечание из-за езды молодежи на двухколёсных транспортных средствах. "По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы до трёх лет", - говорится в сообщении. По данным ведомства, правоохранители устанавливают лиц, причастных к драке. Как уточнили РИА Новости в УМВД Краснодара, предположительно речь идёт о подростках, которые катались на мопедах. Согласно опубликованному полицией видео, инцидент произошёл 23 апреля поздно вечером, в нём участвовали около 10 молодых людей.

https://ria.ru/20240320/peterburg-1934412357.html

россия

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происшествия, россия, краснодар, министерство внутренних дел рф (мвд россии)