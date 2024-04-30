https://ria.ru/20240430/ishim-1943211490.html

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся на 4 сантиметра

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся на 4 сантиметра - РИА Новости, 30.04.2024

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся на 4 сантиметра

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за день поднялся на 4 сантиметра и на 22.00 (20.00 мск) составляет 1225 сантиметров, за последние два РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T20:43

2024-04-30T20:43

2024-04-30T20:43

происшествия

тюменская область

ишим (река)

россия

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 30 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за день поднялся на 4 сантиметра и на 22.00 (20.00 мск) составляет 1225 сантиметров, за последние два часа изменений в уровне не произошло, следует из сообщения в Telegram-канале информцентра правительства региона. Согласно данным гидрологических бюллетеней, на 22.00 (20.00 мск) 30 апреля уровень воды – 1225 сантиметров, на 8.00 (6.00 мск) он составлял 1221 сантиметр. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. По данным властей, напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая. В селе Абатское с субботы из-за угрозы затопления и подтопления улиц проводится экстренная эвакуация. При наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России на вторник, в 36 населенных пунктах подтоплено 205 жилых домов, 523 дачных дома, 2 935 приусадебных участков, 25 участков автодорог. Всего в области эвакуировано более 6 тысяч человек, 665 из них, в том числе 231 ребенок, - в пунктах временного размещения.

https://ria.ru/20240430/pavodok-1943144414.html

тюменская область

ишим (река)

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происшествия, тюменская область, ишим (река), россия, наводнения в россии — 2024