https://ria.ru/20240430/ishim-1943130985.html

Река Ишим ведет себя непредсказуемо, заявил тюменский губернатор

Река Ишим ведет себя непредсказуемо, заявил тюменский губернатор - РИА Новости, 30.04.2024

Река Ишим ведет себя непредсказуемо, заявил тюменский губернатор

Река Ишим в селе Абатское Абатского района Тюменской области ведёт себя непредсказуемо, пик паводка ожидался 28-29 апреля, но небольшой рост уровня воды в реке... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T11:44

2024-04-30T11:44

2024-04-30T11:44

общество

ишим (река)

тюменская область

александр моор

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 30 апр – РИА Новости. Река Ишим в селе Абатское Абатского района Тюменской области ведёт себя непредсказуемо, пик паводка ожидался 28-29 апреля, но небольшой рост уровня воды в реке наблюдается до сих пор, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. "Мы ожидали формирования пика уровня воды на реке Ишим в селе Абатское вчера, позавчера, но Ишим ведет себя непредсказуемо. Сегодня на утро вновь мы отмечаем небольшой рост. Уровень отметки на 10 часов (8.00 мск) - 12 метров 22 сантиметра - это на 74 сантиметра выше максимума 2017 года", – заявил Моор.

https://ria.ru/20240420/ishim-1941250944.html

ишим (река)

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ишим (река), тюменская область, александр моор, наводнения в россии — 2024