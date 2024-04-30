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Река Ишим ведет себя непредсказуемо, заявил тюменский губернатор - РИА Новости, 30.04.2024
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11:44 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/ishim-1943130985.html
Река Ишим ведет себя непредсказуемо, заявил тюменский губернатор
Река Ишим ведет себя непредсказуемо, заявил тюменский губернатор - РИА Новости, 30.04.2024
Река Ишим ведет себя непредсказуемо, заявил тюменский губернатор
Река Ишим в селе Абатское Абатского района Тюменской области ведёт себя непредсказуемо, пик паводка ожидался 28-29 апреля, но небольшой рост уровня воды в реке... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T11:44
2024-04-30T11:44
общество
ишим (река)
тюменская область
александр моор
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 30 апр – РИА Новости. Река Ишим в селе Абатское Абатского района Тюменской области ведёт себя непредсказуемо, пик паводка ожидался 28-29 апреля, но небольшой рост уровня воды в реке наблюдается до сих пор, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. "Мы ожидали формирования пика уровня воды на реке Ишим в селе Абатское вчера, позавчера, но Ишим ведет себя непредсказуемо. Сегодня на утро вновь мы отмечаем небольшой рост. Уровень отметки на 10 часов (8.00 мск) - 12 метров 22 сантиметра - это на 74 сантиметра выше максимума 2017 года", – заявил Моор.
https://ria.ru/20240420/ishim-1941250944.html
ишим (река)
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общество, ишим (река), тюменская область, александр моор, наводнения в россии — 2024
Общество, Ишим (река), Тюменская область, Александр Моор, Наводнения в России — 2024
Река Ишим ведет себя непредсказуемо, заявил тюменский губернатор

Моор: река Ишим ведет себя непредсказуемо, пик паводка до сих пор не прошел

© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиРазлив реки Ишим в Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 30 апр – РИА Новости. Река Ишим в селе Абатское Абатского района Тюменской области ведёт себя непредсказуемо, пик паводка ожидался 28-29 апреля, но небольшой рост уровня воды в реке наблюдается до сих пор, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.
"Мы ожидали формирования пика уровня воды на реке Ишим в селе Абатское вчера, позавчера, но Ишим ведет себя непредсказуемо. Сегодня на утро вновь мы отмечаем небольшой рост. Уровень отметки на 10 часов (8.00 мск) - 12 метров 22 сантиметра - это на 74 сантиметра выше максимума 2017 года", – заявил Моор.
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Уровень реки Ишим побил рекорд 2017 года
20 апреля, 17:09
 
ОбществоИшим (река)Тюменская областьАлександр МоорНаводнения в России — 2024
 
 
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