https://ria.ru/20240430/ishim-1943124165.html

Уровень воды в Ишиме у села Абатское остается на отметке 1222 сантиметров

Уровень воды в Ишиме у села Абатское остается на отметке 1222 сантиметров - РИА Новости, 30.04.2024

Уровень воды в Ишиме у села Абатское остается на отметке 1222 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 12.00 (10.00 мск) составляет 1222 сантиметра, за два часа роста не зафиксировано, сообщает... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T10:48

2024-04-30T10:48

2024-04-30T11:18

происшествия

тюменская область

ишим (река)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 30 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 12.00 (10.00 мск) составляет 1222 сантиметра, за два часа роста не зафиксировано, сообщает правительство региона в Telegram-канале. Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала информцентра правительства Тюменской области, на 12.00 (10.00 мск) во вторник уровень воды - 1222 сантиметра, на 8.00 (6.00 мск) он составлял 1221 сантиметр, подъем на 1 сантиметр произошел к 10.00 (8.00 мск). Критическая отметка опасного явления для этого населённого пункта составляет 960 сантиметров. По данным властей, напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая. В селе Абатское с субботы из-за угрозы затопления и подтопления улиц проводится экстренная эвакуация. При наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысяч человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысяч человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России на вторник, в 36 населенных пунктах затоплено 205 жилых домов, 523 дачных дома, 2 935 приусадебных участков, 25 участков автодорог. Всего в области эвакуировано более 6 тысяч человек, 665 из них, в том числе 231 ребенок - в пунктах временного размещения.

https://ria.ru/20240430/pavodki-1943113276.html

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

тюменская область

ишим (река)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тюменская область, ишим (река), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024