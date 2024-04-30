Уровень воды в Ишиме у села Абатское остается на отметке 1222 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатском зафиксировали на отметке 12 м 22 см
© Александр Моор/TelegramПаводковая ситуация в Абатском районе Тюменской области. 30 апреля 2024
© Александр Моор/Telegram
Паводковая ситуация в Абатском районе Тюменской области. 30 апреля 2024
ТЮМЕНЬ, 30 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 12.00 (10.00 мск) составляет 1222 сантиметра, за два часа роста не зафиксировано, сообщает правительство региона в Telegram-канале.
Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала информцентра правительства Тюменской области, на 12.00 (10.00 мск) во вторник уровень воды - 1222 сантиметра, на 8.00 (6.00 мск) он составлял 1221 сантиметр, подъем на 1 сантиметр произошел к 10.00 (8.00 мск).
Критическая отметка опасного явления для этого населённого пункта составляет 960 сантиметров. По данным властей, напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая.
В селе Абатское с субботы из-за угрозы затопления и подтопления улиц проводится экстренная эвакуация. При наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысяч человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысяч человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России на вторник, в 36 населенных пунктах затоплено 205 жилых домов, 523 дачных дома, 2 935 приусадебных участков, 25 участков автодорог. Всего в области эвакуировано более 6 тысяч человек, 665 из них, в том числе 231 ребенок - в пунктах временного размещения.
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