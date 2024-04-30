https://ria.ru/20240430/ishim-1943102462.html

Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово приблизился к критической отметке

Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово приблизился к критической отметке - РИА Новости, 30.04.2024

Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово приблизился к критической отметке

Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области приближается к критической отметке опасного явления — за последние сутки он... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T07:08

2024-04-30T07:08

2024-04-30T07:13

происшествия

тюменская область

ишим (река)

россия

александр моор

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941112558_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_3886802bd3aeb220795b6b1aa5dea3b2.jpg

ТЮМЕНЬ, 30 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области приближается к критической отметке опасного явления — за последние сутки он поднялся на 102 сантиметра и на 8:00 (6:00 мск) вторника достиг 976 сантиметров, свидетельствуют данные гидрологических бюллетеней из Telegram-канала информцентра правительства региона.. Критический уровень — десять метров. Согласно информации, в 8:00 (6:00 мск) 30 апреля уровень воды в реке в Викулово - 976 сантиметров, за сутки плюс 102 сантиметра, в 8:00 (6:00 мск) 29 апреля уровень достиг 874 сантиметров, прибавив за сутки 106 сантиметров. Днем в воскресенье губернатор Александр Моор сообщил, что у села Викулово вода будет интенсивно подниматься до 2 мая, пик паводка здесь прогнозируется 5-6 мая, максимальный подъем воды в реке может составить не менее 11,5 метра. По данным открытых источников, в Викуловском районе проживают около 15 тысяч человек. Согласно опубликованной на сайте паводок72.рф информации, в зоне потенциального подтопления в этом районе находятся 19 населенных пунктов, включая райцентр — село Викулово, в котором более семи тысяч жителей. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России на понедельник, в 32 населенных пунктах региона подтоплено 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2 894 приусадебных участка, 22 участка автодорог.

https://ria.ru/20240430/navodnenie-1943101828.html

https://ria.ru/20240430/tyumen-1943100661.html

тюменская область

ишим (река)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тюменская область, ишим (река), россия, александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024