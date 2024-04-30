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Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово приблизился к критической отметке - РИА Новости, 30.04.2024
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07:08 30.04.2024 (обновлено: 07:13 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/ishim-1943102462.html
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово приблизился к критической отметке
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово приблизился к критической отметке - РИА Новости, 30.04.2024
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово приблизился к критической отметке
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области приближается к критической отметке опасного явления — за последние сутки он... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T07:08
2024-04-30T07:13
происшествия
тюменская область
ишим (река)
россия
александр моор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 30 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области приближается к критической отметке опасного явления — за последние сутки он поднялся на 102 сантиметра и на 8:00 (6:00 мск) вторника достиг 976 сантиметров, свидетельствуют данные гидрологических бюллетеней из Telegram-канала информцентра правительства региона.. Критический уровень — десять метров. Согласно информации, в 8:00 (6:00 мск) 30 апреля уровень воды в реке в Викулово - 976 сантиметров, за сутки плюс 102 сантиметра, в 8:00 (6:00 мск) 29 апреля уровень достиг 874 сантиметров, прибавив за сутки 106 сантиметров. Днем в воскресенье губернатор Александр Моор сообщил, что у села Викулово вода будет интенсивно подниматься до 2 мая, пик паводка здесь прогнозируется 5-6 мая, максимальный подъем воды в реке может составить не менее 11,5 метра. По данным открытых источников, в Викуловском районе проживают около 15 тысяч человек. Согласно опубликованной на сайте паводок72.рф информации, в зоне потенциального подтопления в этом районе находятся 19 населенных пунктов, включая райцентр — село Викулово, в котором более семи тысяч жителей. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России на понедельник, в 32 населенных пунктах региона подтоплено 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2 894 приусадебных участка, 22 участка автодорог.
https://ria.ru/20240430/navodnenie-1943101828.html
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тюменская область
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происшествия, тюменская область, ишим (река), россия, александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тюменская область, Ишим (река), Россия, Александр Моор, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово приблизился к критической отметке

Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово за сутки поднялся на 102 сантиметра

© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиРазлив реки Ишим в Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 30 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово Викуловского района Тюменской области приближается к критической отметке опасного явления — за последние сутки он поднялся на 102 сантиметра и на 8:00 (6:00 мск) вторника достиг 976 сантиметров, свидетельствуют данные гидрологических бюллетеней из Telegram-канала информцентра правительства региона..
Критический уровень — десять метров.
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся на семь сантиметров
06:43
Согласно информации, в 8:00 (6:00 мск) 30 апреля уровень воды в реке в Викулово - 976 сантиметров, за сутки плюс 102 сантиметра, в 8:00 (6:00 мск) 29 апреля уровень достиг 874 сантиметров, прибавив за сутки 106 сантиметров.
Днем в воскресенье губернатор Александр Моор сообщил, что у села Викулово вода будет интенсивно подниматься до 2 мая, пик паводка здесь прогнозируется 5-6 мая, максимальный подъем воды в реке может составить не менее 11,5 метра.
По данным открытых источников, в Викуловском районе проживают около 15 тысяч человек. Согласно опубликованной на сайте паводок72.рф информации, в зоне потенциального подтопления в этом районе находятся 19 населенных пунктов, включая райцентр — село Викулово, в котором более семи тысяч жителей.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России на понедельник, в 32 населенных пунктах региона подтоплено 188 жилых домов, 523 дачных дома, 2 894 приусадебных участка, 22 участка автодорог.
Река Ишим в Тюменской области
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05:38
 
ПроисшествияТюменская областьИшим (река)РоссияАлександр МоорМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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