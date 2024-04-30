https://ria.ru/20240430/idata-1943153509.html

Более 60 процентов молдаван отметят День Победы 9 мая, показал опрос

Более 60 процентов молдаван отметят День Победы 9 мая, показал опрос - РИА Новости, 30.04.2024

Более 60 процентов молдаван отметят День Победы 9 мая, показал опрос

Более 60% жителей Молдавии заявили, что 9 мая будут отмечать День Победы, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в апреле молдавской... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T14:08

2024-04-30T14:08

2024-04-30T14:08

в мире

молдавия

кишинев

майя санду

день победы

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КИШИНЕВ, 30 апр - РИА Новости. Более 60% жителей Молдавии заявили, что 9 мая будут отмечать День Победы, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в апреле молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Ранее миссия Европейского союза в Молдавии затребовала предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая. Президент Молдавии Майя Санду на своей странице в соцсетях призвала жителей страны присоединиться к этому празднику. Жителей республики попросили ответить, какие праздники они будут отмечать 9 мая. 63,3% респондентов заявили, что 9 мая будут отмечать День Победы. День Европы 9 мая намерены отмечать 42% респондентов. Опрос проводился с 122 по 26 апреля в 324 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 1006 человек. Максимальная погрешность составляет 3%. Ранее координационный комитет "Победа" призвал граждан Молдавии выйти на торжественные мероприятия 9 мая в честь Победы в Великой Отечественной войне. С 2017 года комитет "Победа" является главным организатором торжественных и памятных мероприятий, посвященных освобождению Молдавии от фашистской оккупации. В мае прошлого года депутаты от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" предложили переименовать День Победы в День памяти и примирения в память о погибших во Второй мировой войне. В июне прошлого года правительство одобрило инициативу о переименовании праздника в День Победы над нацизмом и памяти павших во Второй мировой войне, который должен отмечаться 8, а не 9 мая. Парламент пока окончательно не одобрил этот инициативу.

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

молдавия

кишинев

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в мире, молдавия, кишинев, майя санду, день победы