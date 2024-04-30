https://ria.ru/20240430/gutsul-1943151460.html

Глава Гагаузии заявила о колоссальном давлении

Глава Гагаузии заявила о колоссальном давлении - РИА Новости, 30.04.2024

Глава Гагаузии заявила о колоссальном давлении

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что на нее оказывается колоссальное давление из-за уголовных обвинений, выдвинутых по... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T13:55

2024-04-30T13:55

2024-04-30T13:56

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

евгения гуцул

майя санду

таможенный союз

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КИШИНЕВ, 30 апр — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что на нее оказывается колоссальное давление из-за уголовных обвинений, выдвинутых по указанию властей страны. Во вторник начался судебный процесс по делу о незаконном финансировании запрещенной в республике партии "Шор". В причастности к этому делу обвиняют и Гуцул. У здания суда Кишинева, где проходит судебный процесс на митинг поддержки собрались депутаты парламента, представители оппозиции, а также сторонники главы Гагаузии. "Сейчас на нас идет колоссальное давление, но нас не запугать - мы, гагаузы, сильный, крепкий народ. Как бы нас ни пытались поставить друг против друга - это не получится, потому что власть партии "Действие и солидарность" - временная… Хочу сказать, что все дела сфабрикованы, что это заказ, а заказчики - партия "Действие и солидарность" и президент Майя Санду. Но мы не сдадимся", - заявила Гуцул, когда вышла из здания суда. Она поблагодарила сторонников, заявив, что они являются ее главной мотивацией. Гуцул также обратилась к сотрудникам правоохранительных органов, попросив их перестать применять физическую силу, а также моральное и психологическое давление против рядовых граждан. Заседание продлилось около получаса, поскольку сторона защиты настояла на его переносе. "Заседание перенесли на 27 мая, поскольку только 24 апреля сторона защиты получила обвинительный акт. Кроме того, прокуратура не предоставила госпоже Гуцул документы на русском языке, как того предусматривает закон, попросив 25-30 дней для перевода. Мы будем отстаивать нашу правоту, нашу невиновность, потому что с нами Бог и закон. Мы верим, что в системе есть справедливые судьи, которые будут рассматривать дело на основании закона, а не политики", - объяснил адвокат Вадим Банару. Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией 24 апреля направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул, которую власти обвиняют в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Гуцул ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20240306/gagauziya-1931357688.html

https://ria.ru/20240430/gutsul-1943150532.html

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гагаузия

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Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, таможенный союз