https://ria.ru/20240430/guterresh-1943204038.html

В РПЦ поздравили Гутерреша с 75-летием

В РПЦ поздравили Гутерреша с 75-летием - РИА Новости, 30.04.2024

В РПЦ поздравили Гутерреша с 75-летием

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) поздравил генсека ООН Антониу Гутерреша с... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T19:52

2024-04-30T19:52

2024-04-30T19:55

антониу гутерреш

отдел внешних церковных связей московского патриархата

московский патриархат

оон

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) поздравил генсека ООН Антониу Гутерреша с 75-летием и отметил, что в мире его знают как компетентного государственного и общественного деятеля, текст поздравления опубликован на сайте ОВЦС."Во всем мире Вас знают как компетентного государственного и общественного деятеля, имеющего богатый опыт международного сотрудничества. Увы, современное мировое сообщество разделено. Во многих уголках планеты не прекращаются противостояния и кровопролития, разрастается террористическая угроза, усугубляются гуманитарные проблемы. В этой связи перед Организацией Объединенных Наций стоят задачи по созданию эффективной системы глобальной и региональной безопасности, защите мирового порядка, основанного на праве и справедливости. Надеюсь, что все эти вопросы не останутся без внимания в Вашей дальнейшей деятельности, которой желаю благословенного успеха, а Вам – крепости сил и духа", – говорится в поздравлении митрополита Антония.

https://ria.ru/20240124/oon-1923112949.html

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антониу гутерреш, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, оон