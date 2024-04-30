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В РПЦ поздравили Гутерреша с 75-летием - РИА Новости, 30.04.2024
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19:52 30.04.2024 (обновлено: 19:55 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/guterresh-1943204038.html
В РПЦ поздравили Гутерреша с 75-летием
В РПЦ поздравили Гутерреша с 75-летием - РИА Новости, 30.04.2024
В РПЦ поздравили Гутерреша с 75-летием
Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) поздравил генсека ООН Антониу Гутерреша с... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T19:52
2024-04-30T19:55
антониу гутерреш
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
оон
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) поздравил генсека ООН Антониу Гутерреша с 75-летием и отметил, что в мире его знают как компетентного государственного и общественного деятеля, текст поздравления опубликован на сайте ОВЦС."Во всем мире Вас знают как компетентного государственного и общественного деятеля, имеющего богатый опыт международного сотрудничества. Увы, современное мировое сообщество разделено. Во многих уголках планеты не прекращаются противостояния и кровопролития, разрастается террористическая угроза, усугубляются гуманитарные проблемы. В этой связи перед Организацией Объединенных Наций стоят задачи по созданию эффективной системы глобальной и региональной безопасности, защите мирового порядка, основанного на праве и справедливости. Надеюсь, что все эти вопросы не останутся без внимания в Вашей дальнейшей деятельности, которой желаю благословенного успеха, а Вам – крепости сил и духа", – говорится в поздравлении митрополита Антония.
https://ria.ru/20240124/oon-1923112949.html
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антониу гутерреш, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, оон
Антониу Гутерреш, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Московский Патриархат, ООН
В РПЦ поздравили Гутерреша с 75-летием

В РПЦ поздравили генсека ООН с юбилеем, отметив его компетентность и опыт

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время интервью РИА Новости
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Eskinder Debebe
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) поздравил генсека ООН Антониу Гутерреша с 75-летием и отметил, что в мире его знают как компетентного государственного и общественного деятеля, текст поздравления опубликован на сайте ОВЦС.
"Во всем мире Вас знают как компетентного государственного и общественного деятеля, имеющего богатый опыт международного сотрудничества. Увы, современное мировое сообщество разделено. Во многих уголках планеты не прекращаются противостояния и кровопролития, разрастается террористическая угроза, усугубляются гуманитарные проблемы. В этой связи перед Организацией Объединенных Наций стоят задачи по созданию эффективной системы глобальной и региональной безопасности, защите мирового порядка, основанного на праве и справедливости. Надеюсь, что все эти вопросы не останутся без внимания в Вашей дальнейшей деятельности, которой желаю благословенного успеха, а Вам – крепости сил и духа", – говорится в поздравлении митрополита Антония.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. 24 января 2024 - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Лавров и Гутерриш обсудили сотрудничество России и ООН
24 января, 03:42
 
Антониу ГутеррешОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМосковский ПатриархатООН
 
 
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