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В Магадане сняли на видео тысячи гусей-гуменников, возвращающихся с зимовки - РИА Новости, 30.04.2024
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Хорошие новости
 
09:59 30.04.2024 (обновлено: 15:33 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/gusi-1943116652.html
В Магадане сняли на видео тысячи гусей-гуменников, возвращающихся с зимовки
В Магадане сняли на видео тысячи гусей-гуменников, возвращающихся с зимовки - РИА Новости, 30.04.2024
В Магадане сняли на видео тысячи гусей-гуменников, возвращающихся с зимовки
В бухте Нагаева в Магадане сняли на видео тысячи гусей-гуменников, возвращающихся с зимовки. Ролик опубликовал в Telegram-канале губернатор Сергей Носов. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T09:59
2024-04-30T15:33
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МАГАДАН, 30 апр — РИА Новости. В бухте Нагаева в Магадане сняли на видео тысячи гусей-гуменников, возвращающихся с зимовки. Ролик опубликовал в Telegram-канале губернатор Сергей Носов."Тысячи гусей приземлились отдохнуть на льду бухты Нагаева с видом на наш парк "Маяк". Подождав улучшения погоды и набравшись сил, птицы продолжили свой перелет", — написал он. На места гнездования гуси-гуменники прилетают ранней весной, когда снег только начинает таять. В Магаданскую область они обычно возвращаются в конце апреля — начале мая. Приземление в бухте Нагаева для гусей было вынужденным — там они пережидали снежный циклон, накрывший побережье, рассказал РИА Новости один из магаданских орнитологов. "Обычно гуси стараются не приземляться в городе, но на этот раз ситуация была сложная: метель и сильный ветер. Так что птицы предпочли переждать непогоду на припайном льду бухты Гернера", — сказал он.Затем гуси улетели в места гнездования, добавил собеседник агентства.
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Хорошие новости, Магадан, Магаданская область, Сергей Носов, Общество
В Магадане сняли на видео тысячи гусей-гуменников, возвращающихся с зимовки

Тысячи возвращающихся с зимовки гусей-гуменников приземлились в бухте Нагаева

© Сергей Носов Live/TelegramГуси отдыхают на льду бухты Нагаева в Магадане
Гуси отдыхают на льду бухты Нагаева в Магадане
© Сергей Носов Live/Telegram
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 30 апр — РИА Новости. В бухте Нагаева в Магадане сняли на видео тысячи гусей-гуменников, возвращающихся с зимовки. Ролик опубликовал в Telegram-канале губернатор Сергей Носов.
"Тысячи гусей приземлились отдохнуть на льду бухты Нагаева с видом на наш парк "Маяк". Подождав улучшения погоды и набравшись сил, птицы продолжили свой перелет", — написал он.
На места гнездования гуси-гуменники прилетают ранней весной, когда снег только начинает таять. В Магаданскую область они обычно возвращаются в конце апреля — начале мая.
Приземление в бухте Нагаева для гусей было вынужденным — там они пережидали снежный циклон, накрывший побережье, рассказал РИА Новости один из магаданских орнитологов.
"Обычно гуси стараются не приземляться в городе, но на этот раз ситуация была сложная: метель и сильный ветер. Так что птицы предпочли переждать непогоду на припайном льду бухты Гернера", — сказал он.
Затем гуси улетели в места гнездования, добавил собеседник агентства.
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