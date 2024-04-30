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В Магадане сняли на видео тысячи гусей-гуменников, возвращающихся с зимовки

В Магадане сняли на видео тысячи гусей-гуменников, возвращающихся с зимовки - РИА Новости, 30.04.2024

В Магадане сняли на видео тысячи гусей-гуменников, возвращающихся с зимовки

В бухте Нагаева в Магадане сняли на видео тысячи гусей-гуменников, возвращающихся с зимовки. Ролик опубликовал в Telegram-канале губернатор Сергей Носов. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T09:59

2024-04-30T09:59

2024-04-30T15:33

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МАГАДАН, 30 апр — РИА Новости. В бухте Нагаева в Магадане сняли на видео тысячи гусей-гуменников, возвращающихся с зимовки. Ролик опубликовал в Telegram-канале губернатор Сергей Носов."Тысячи гусей приземлились отдохнуть на льду бухты Нагаева с видом на наш парк "Маяк". Подождав улучшения погоды и набравшись сил, птицы продолжили свой перелет", — написал он. На места гнездования гуси-гуменники прилетают ранней весной, когда снег только начинает таять. В Магаданскую область они обычно возвращаются в конце апреля — начале мая. Приземление в бухте Нагаева для гусей было вынужденным — там они пережидали снежный циклон, накрывший побережье, рассказал РИА Новости один из магаданских орнитологов. "Обычно гуси стараются не приземляться в городе, но на этот раз ситуация была сложная: метель и сильный ветер. Так что птицы предпочли переждать непогоду на припайном льду бухты Гернера", — сказал он.Затем гуси улетели в места гнездования, добавил собеседник агентства.

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Ольга Фомченкова

магадан, магаданская область, сергей носов, общество