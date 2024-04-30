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В Тверской области три человека погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусом
В Тверской области три человека погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусом - РИА Новости, 30.04.2024
В Тверской области три человека погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусом
Грузовик с песком при повороте опрокинулся на двигавшийся по дороге микроавтобус в Тверской области, погибли три человека, сообщили региональные прокуратура и... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T16:25
2024-04-30T16:25
2024-04-30T16:25
происшествия
торжок
осташков
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РЯЗАНЬ, 30 апр - РИА Новости. Грузовик с песком при повороте опрокинулся на двигавшийся по дороге микроавтобус в Тверской области, погибли три человека, сообщили региональные прокуратура и следственное управление СК в Telegram-каналах ведомств. По данным прокуратуры, ДТП с участием грузового автомобиля и микроавтобуса произошло во вторник около 12.20 мск на 82 километре трассы Торжок - Осташков в районе деревни Могилевка Кувшиновского муниципального округа. "По предварительной информации, грузовой автомобиль, груженый песком, при повороте направо опрокинулся на встречную полосу движения, по которой двигался автомобиль Мерседес Вито, на который он упал", - сообщила прокуратура в своем Telegram-канале. Как уточняется в Telegram-канале СУСК региона, в результате происшествия "погибло трое граждан, среди которых несовершеннолетняя". Организована доследственная проверка.
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происшествия, торжок, осташков, следственный комитет россии (ск рф), прокуратура тверской области, тверская область, россия, дтп
Происшествия, Торжок, Осташков, Следственный комитет России (СК РФ), Прокуратура Тверской области, Тверская область, Россия, ДТП
В Тверской области три человека погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусом
Грузовик опрокинулся на микроавтобус в Тверской области, погибли 3 человека