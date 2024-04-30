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Парламент Грузии продолжит рассмотрение закона об иноагентах в среду - РИА Новости, 30.04.2024
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20:11 30.04.2024 (обновлено: 20:13 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/gruziya-1943207581.html
Парламент Грузии продолжит рассмотрение закона об иноагентах в среду
Парламент Грузии продолжит рассмотрение закона об иноагентах в среду - РИА Новости, 30.04.2024
Парламент Грузии продолжит рассмотрение закона об иноагентах в среду
Парламент Грузии продолжит рассмотрение законопроекта об иноагентах во втором чтении в среду, заявил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T20:11
2024-04-30T20:13
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ТБИЛИСИ, 30 апр - РИА Новости. Парламент Грузии продолжит рассмотрение законопроекта об иноагентах во втором чтении в среду, заявил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили. "Рассмотрение и голосование будет продолжено завтра", - заявил спикер, трансляцию прошла на сайте законодательного органа. Пленарное заседание парламента начнется среду в 12.00 (11.00). Рассмотрение во втором чтении началось в парламенте во вторник и длилось на протяжении всего дня. На данный момент в центре Тбилиси проходит очередная акция против закона об иноагентах.
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в мире, грузия, тбилиси
В мире, Грузия, Тбилиси
Парламент Грузии продолжит рассмотрение закона об иноагентах в среду

Папуашвили: парламент Грузии продолжит рассмотрение закона об иноагентах в среду

© Фото : Parliament of GeorgiaПленарное заседание парламента Грузии
Пленарное заседание парламента Грузии - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© Фото : Parliament of Georgia
Пленарное заседание парламента Грузии. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 30 апр - РИА Новости. Парламент Грузии продолжит рассмотрение законопроекта об иноагентах во втором чтении в среду, заявил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили.
"Рассмотрение и голосование будет продолжено завтра", - заявил спикер, трансляцию прошла на сайте законодательного органа.
Пленарное заседание парламента начнется среду в 12.00 (11.00). Рассмотрение во втором чтении началось в парламенте во вторник и длилось на протяжении всего дня. На данный момент в центре Тбилиси проходит очередная акция против закона об иноагентах.
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