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Парламент Грузии продолжит рассмотрение закона об иноагентах в среду
Парламент Грузии продолжит рассмотрение закона об иноагентах в среду - РИА Новости, 30.04.2024
Парламент Грузии продолжит рассмотрение закона об иноагентах в среду
Парламент Грузии продолжит рассмотрение законопроекта об иноагентах во втором чтении в среду, заявил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T20:11
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ТБИЛИСИ, 30 апр - РИА Новости. Парламент Грузии продолжит рассмотрение законопроекта об иноагентах во втором чтении в среду, заявил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили. "Рассмотрение и голосование будет продолжено завтра", - заявил спикер, трансляцию прошла на сайте законодательного органа. Пленарное заседание парламента начнется среду в 12.00 (11.00). Рассмотрение во втором чтении началось в парламенте во вторник и длилось на протяжении всего дня. На данный момент в центре Тбилиси проходит очередная акция против закона об иноагентах.
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в мире, грузия, тбилиси
Парламент Грузии продолжит рассмотрение закона об иноагентах в среду
Папуашвили: парламент Грузии продолжит рассмотрение закона об иноагентах в среду