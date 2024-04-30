Русскоязычное общество в Финляндии обратится в ЕСПЧ из-за закрытия границы
Русскоязычное общество в Финляндии обратится в ЕСПЧ из-за закрытия границы с РФ
© РИА Новости / Сергей Компанийченко | Перейти в медиабанкФинские пограничники на российско-финской границе
Финские пограничники на российско-финской границе. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Русскоязычное общество в Финляндии "Александровское общество" (Aleksanterinliitto)" сообщило, что ведет сбор документов для подачи апелляции в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу решения финских властей о закрытии границы с Россией.
МВД Финляндии сообщало 4 апреля, что правительство страны решило продлить закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления.
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Как отмечает общество, Верховный административный суд Финляндии (KHO) отказал ему в рассмотрении апелляции на правительственное решение о закрытии, таким образом дав возможность обращаться "в вышестоящие инстанции".
"Сейчас нами ведётся сбор документов и работа с юристами для подачи апелляции на решение KHO непосредственно в ЕСПЧ", - говорится в сообщении в Telegram-канале общества. Также подчеркивается, что подача апелляции планируется в конце мая 2024 года.
Общество также подчеркивает, что на прошлой неделе от него была подана апелляция на последнее, бессрочное решение правительства Финляндии о закрытии границы с РФ от 4 апреля для того, чтобы "избежать формального отклонения иска" в ЕСПЧ.
В субботу "Александровское общество" сообщило, что обратилось в МИД и пограничную службу Финляндии с просьбой разрешить родственникам вернуться в Россию через Эстонию.
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Решением правительства Финляндии от 30 сентября 2022 года был ограничен въезд российских граждан с целью туризма, в том числе туристический транзит через Финляндию в другие страны Еврозоны.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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