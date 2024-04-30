https://ria.ru/20240430/gladkov-1943103478.html

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 30.04.2024

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T07:33

2024-04-30T07:33

2024-04-30T07:38

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

белгородская область

россия

происшествия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности", - написал губернатор.

https://ria.ru/20240430/front-1943101652.html

белгород

белгородский район

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