https://ria.ru/20240430/germaniya-1943164391.html

Хлеб в Германии подорожал более чем на треть с 2019 года

Хлеб в Германии подорожал более чем на треть с 2019 года - РИА Новости, 30.04.2024

Хлеб в Германии подорожал более чем на треть с 2019 года

Хлебобулочные изделия в Германии в период между 2019 и 2023 годами подорожали на 34,4%, основными причинами стали рост цен на энергоносители и сырье, сообщает... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T15:07

2024-04-30T15:07

2024-04-30T17:05

германия

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БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. Хлебобулочные изделия в Германии в период между 2019 и 2023 годами подорожали на 34,4%, основными причинами стали рост цен на энергоносители и сырье, сообщает Федеральное статистическое бюро страны (Destatis). "Цены на хлеб и булочки выросли на 34,4% в период с 2019 по 2023 год. Как и в случае с другими продуктами питания, это означает подорожание выше среднего уровня", - говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным статистического бюро, помимо увеличения стоимости энергии и сырья, причиной роста цен мог стать и рост расходов на персонал. В 2022 году в Германии лишь 1640 человек подписали новые контракты на обучение профессии пекаря, что равнозначно сокращению желающих на 50% за предыдущие десять лет. После начала спецоперации РФ на Украине Запад ввел беспрецедентно масштабные санкции. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания, в том числе в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, а Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html

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германия, в мире