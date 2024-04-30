Рейтинг@Mail.ru
Хлеб в Германии подорожал более чем на треть с 2019 года - РИА Новости, 30.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 30.04.2024 (обновлено: 17:05 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/germaniya-1943164391.html
Хлеб в Германии подорожал более чем на треть с 2019 года
Хлеб в Германии подорожал более чем на треть с 2019 года - РИА Новости, 30.04.2024
Хлеб в Германии подорожал более чем на треть с 2019 года
Хлебобулочные изделия в Германии в период между 2019 и 2023 годами подорожали на 34,4%, основными причинами стали рост цен на энергоносители и сырье, сообщает... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T15:07
2024-04-30T17:05
германия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819533186_0:142:2994:1826_1920x0_80_0_0_024ffe8505653b0c9b7cac0ea40bc5e2.jpg
БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. Хлебобулочные изделия в Германии в период между 2019 и 2023 годами подорожали на 34,4%, основными причинами стали рост цен на энергоносители и сырье, сообщает Федеральное статистическое бюро страны (Destatis). "Цены на хлеб и булочки выросли на 34,4% в период с 2019 по 2023 год. Как и в случае с другими продуктами питания, это означает подорожание выше среднего уровня", - говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным статистического бюро, помимо увеличения стоимости энергии и сырья, причиной роста цен мог стать и рост расходов на персонал. В 2022 году в Германии лишь 1640 человек подписали новые контракты на обучение профессии пекаря, что равнозначно сокращению желающих на 50% за предыдущие десять лет. После начала спецоперации РФ на Украине Запад ввел беспрецедентно масштабные санкции. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания, в том числе в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, а Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html
https://ria.ru/20231111/nemtsy-1908800466.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819533186_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e4137fca777698a3538f1c38dbe93b4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, в мире
Германия, В мире
Хлеб в Германии подорожал более чем на треть с 2019 года

Destatis: в Германии хлеб подорожал на 34,4% из-за роста цен на энергоносители

© AP Photo / Michael ProbstБулочная в Ной-Изенбурге, Германия
Булочная в Ной-Изенбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / Michael Probst
Булочная в Ной-Изенбурге, Германия . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. Хлебобулочные изделия в Германии в период между 2019 и 2023 годами подорожали на 34,4%, основными причинами стали рост цен на энергоносители и сырье, сообщает Федеральное статистическое бюро страны (Destatis).
"Цены на хлеб и булочки выросли на 34,4% в период с 2019 по 2023 год. Как и в случае с другими продуктами питания, это означает подорожание выше среднего уровня", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Актеры во время акции у здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Бумеранг вернулся. Европа подсчитала убытки от собственных санкций
13 марта, 08:00
По данным статистического бюро, помимо увеличения стоимости энергии и сырья, причиной роста цен мог стать и рост расходов на персонал. В 2022 году в Германии лишь 1640 человек подписали новые контракты на обучение профессии пекаря, что равнозначно сокращению желающих на 50% за предыдущие десять лет.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад ввел беспрецедентно масштабные санкции. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания, в том числе в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, а Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ.
В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Мариенплац - центральная площадь Мюнхена - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Немцы столкнулись с пикантной проблемой после начала СВО на Украине
11 ноября 2023, 02:40
 
ГерманияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала