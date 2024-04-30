Хлеб в Германии подорожал более чем на треть с 2019 года
Destatis: в Германии хлеб подорожал на 34,4% из-за роста цен на энергоносители
© AP Photo / Michael ProbstБулочная в Ной-Изенбурге, Германия
© AP Photo / Michael Probst
Булочная в Ной-Изенбурге, Германия . Архивное фото
БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. Хлебобулочные изделия в Германии в период между 2019 и 2023 годами подорожали на 34,4%, основными причинами стали рост цен на энергоносители и сырье, сообщает Федеральное статистическое бюро страны (Destatis).
"Цены на хлеб и булочки выросли на 34,4% в период с 2019 по 2023 год. Как и в случае с другими продуктами питания, это означает подорожание выше среднего уровня", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным статистического бюро, помимо увеличения стоимости энергии и сырья, причиной роста цен мог стать и рост расходов на персонал. В 2022 году в Германии лишь 1640 человек подписали новые контракты на обучение профессии пекаря, что равнозначно сокращению желающих на 50% за предыдущие десять лет.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад ввел беспрецедентно масштабные санкции. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания, в том числе в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, а Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ.
В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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