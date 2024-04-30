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В БАПОР обвинили Израиль в жестоком обращении с арестованными палестинцами - РИА Новости, 30.04.2024
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19:58 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/gaza-1943204728.html
В БАПОР обвинили Израиль в жестоком обращении с арестованными палестинцами
В БАПОР обвинили Израиль в жестоком обращении с арестованными палестинцами - РИА Новости, 30.04.2024
В БАПОР обвинили Израиль в жестоком обращении с арестованными палестинцами
Израиль подвергает бесчеловечному обращению тысячи палестинцев, арестованных в Газе, раздевая их догола и угрожая собаками, заявил на брифинге в Женеве... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T19:58
2024-04-30T19:58
в мире
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женева (город)
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международный комитет красного креста (мккк)
бапор
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЖЕНЕВА, 30 апр – РИА Новости. Израиль подвергает бесчеловечному обращению тысячи палестинцев, арестованных в Газе, раздевая их догола и угрожая собаками, заявил на брифинге в Женеве генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини. "Тысячи палестинцев в Газе были произвольно арестованы, раздеты до нижнего белья и погружены в грузовики в наручниках и с завязанными глазами. После ареста с этими заключенными невозможно связаться, и они подвергаются шокирующему бесчеловечному обращению, такому как избиения, угрозы собаками и многочасовые стрессовые позы. Они также не могут пойти в туалет. Арестованные сотрудники ООН подтвердили эти утверждения", - сказал он. Лаззарини добавил, что около тысячи арестованных палестинцев были освобождены через КПП Керем-Шалом, но число заключенных до сих пор неизвестно. В январе глава офиса Управления ООН по правам человека на оккупированной Палестинской территории Аджит Сунга заявил, что несколько тысяч палестинцев были тайно арестованы Израилем по всему сектору Газа с 7 октября, многие стали жертвами жестокого обращения. В декабре Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что с 7 октября не имел доступа ни к одному палестинскому заключенному, содержащемуся в Израиле, организация готова в любое время возобновить свои посещения после того, как Израиль разрешит это сделать. Ранее палестинское движение ХАМАС призвало МККК провести расследование из-за жестокого обращения с палестинскими заключенными в израильских тюрьмах.
https://ria.ru/20240430/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240128/bapor-1923935245.html
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в мире, израиль, женева (город), оон, международный комитет красного креста (мккк), бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Женева (город), ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК), БАПОР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В БАПОР обвинили Израиль в жестоком обращении с арестованными палестинцами

БАПОР: Израиль подвергает бесчеловечному обращению тысячи палестинцев в Газе

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 30 апр – РИА Новости. Израиль подвергает бесчеловечному обращению тысячи палестинцев, арестованных в Газе, раздевая их догола и угрожая собаками, заявил на брифинге в Женеве генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини.
"Тысячи палестинцев в Газе были произвольно арестованы, раздеты до нижнего белья и погружены в грузовики в наручниках и с завязанными глазами. После ареста с этими заключенными невозможно связаться, и они подвергаются шокирующему бесчеловечному обращению, такому как избиения, угрозы собаками и многочасовые стрессовые позы. Они также не могут пойти в туалет. Арестованные сотрудники ООН подтвердили эти утверждения", - сказал он.
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Лаззарини добавил, что около тысячи арестованных палестинцев были освобождены через КПП Керем-Шалом, но число заключенных до сих пор неизвестно.
В январе глава офиса Управления ООН по правам человека на оккупированной Палестинской территории Аджит Сунга заявил, что несколько тысяч палестинцев были тайно арестованы Израилем по всему сектору Газа с 7 октября, многие стали жертвами жестокого обращения.
В декабре Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что с 7 октября не имел доступа ни к одному палестинскому заключенному, содержащемуся в Израиле, организация готова в любое время возобновить свои посещения после того, как Израиль разрешит это сделать. Ранее палестинское движение ХАМАС призвало МККК провести расследование из-за жестокого обращения с палестинскими заключенными в израильских тюрьмах.
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