https://ria.ru/20240430/gaza-1943204728.html

В БАПОР обвинили Израиль в жестоком обращении с арестованными палестинцами

В БАПОР обвинили Израиль в жестоком обращении с арестованными палестинцами - РИА Новости, 30.04.2024

В БАПОР обвинили Израиль в жестоком обращении с арестованными палестинцами

Израиль подвергает бесчеловечному обращению тысячи палестинцев, арестованных в Газе, раздевая их догола и угрожая собаками, заявил на брифинге в Женеве... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T19:58

2024-04-30T19:58

2024-04-30T19:58

в мире

израиль

женева (город)

оон

международный комитет красного креста (мккк)

бапор

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg

ЖЕНЕВА, 30 апр – РИА Новости. Израиль подвергает бесчеловечному обращению тысячи палестинцев, арестованных в Газе, раздевая их догола и угрожая собаками, заявил на брифинге в Женеве генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини. "Тысячи палестинцев в Газе были произвольно арестованы, раздеты до нижнего белья и погружены в грузовики в наручниках и с завязанными глазами. После ареста с этими заключенными невозможно связаться, и они подвергаются шокирующему бесчеловечному обращению, такому как избиения, угрозы собаками и многочасовые стрессовые позы. Они также не могут пойти в туалет. Арестованные сотрудники ООН подтвердили эти утверждения", - сказал он. Лаззарини добавил, что около тысячи арестованных палестинцев были освобождены через КПП Керем-Шалом, но число заключенных до сих пор неизвестно. В январе глава офиса Управления ООН по правам человека на оккупированной Палестинской территории Аджит Сунга заявил, что несколько тысяч палестинцев были тайно арестованы Израилем по всему сектору Газа с 7 октября, многие стали жертвами жестокого обращения. В декабре Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что с 7 октября не имел доступа ни к одному палестинскому заключенному, содержащемуся в Израиле, организация готова в любое время возобновить свои посещения после того, как Израиль разрешит это сделать. Ранее палестинское движение ХАМАС призвало МККК провести расследование из-за жестокого обращения с палестинскими заключенными в израильских тюрьмах.

https://ria.ru/20240430/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240128/bapor-1923935245.html

израиль

женева (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, женева (город), оон, международный комитет красного креста (мккк), бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году