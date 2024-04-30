В БАПОР обвинили Израиль в жестоком обращении с арестованными палестинцами
БАПОР: Израиль подвергает бесчеловечному обращению тысячи палестинцев в Газе
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа
ЖЕНЕВА, 30 апр – РИА Новости. Израиль подвергает бесчеловечному обращению тысячи палестинцев, арестованных в Газе, раздевая их догола и угрожая собаками, заявил на брифинге в Женеве генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини.
"Тысячи палестинцев в Газе были произвольно арестованы, раздеты до нижнего белья и погружены в грузовики в наручниках и с завязанными глазами. После ареста с этими заключенными невозможно связаться, и они подвергаются шокирующему бесчеловечному обращению, такому как избиения, угрозы собаками и многочасовые стрессовые позы. Они также не могут пойти в туалет. Арестованные сотрудники ООН подтвердили эти утверждения", - сказал он.
Лаззарини добавил, что около тысячи арестованных палестинцев были освобождены через КПП Керем-Шалом, но число заключенных до сих пор неизвестно.
В январе глава офиса Управления ООН по правам человека на оккупированной Палестинской территории Аджит Сунга заявил, что несколько тысяч палестинцев были тайно арестованы Израилем по всему сектору Газа с 7 октября, многие стали жертвами жестокого обращения.
В декабре Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что с 7 октября не имел доступа ни к одному палестинскому заключенному, содержащемуся в Израиле, организация готова в любое время возобновить свои посещения после того, как Израиль разрешит это сделать. Ранее палестинское движение ХАМАС призвало МККК провести расследование из-за жестокого обращения с палестинскими заключенными в израильских тюрьмах.
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