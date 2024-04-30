https://ria.ru/20240430/gaza-1943126264.html

Армия Израиля заявила об уничтожении нескольких объектов ХАМАС в Газе

Армия Израиля заявила об уничтожении нескольких объектов ХАМАС в Газе - РИА Новости, 30.04.2024

Армия Израиля заявила об уничтожении нескольких объектов ХАМАС в Газе

Израильские военные за минувшие сутки ликвидировали ряд радикалов и уничтожили объекты инфраструктуры палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила во... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T11:09

2024-04-30T11:09

2024-04-30T11:09

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армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апр - РИА Новости. Израильские военные за минувшие сутки ликвидировали ряд радикалов и уничтожили объекты инфраструктуры палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "За прошедший день истребители ЦАХАЛ нанесли удары по ряду террористических объектов в центральной части сектора Газа, в том числе по террористической ячейке и складу оружия в районе действия сухопутных сил ЦАХАЛ", - говорится в сообщении. Военные отметили, что удары были нанесены по действующим туннелям, пусковой противотанковой установке и террористической инфраструктуре в районе на севере сектора Газа, из которой вчера был зафиксирован пуск ракеты в направлении израильского приграничного города Сдерот В ЦАХАЛ подчеркнули, что ракета была успешно перехвачена системой ПРО. По данным пресс-службы, в понедельник израильские силы подверглись обстрелу со стороны радикалов в центральной части сектора Газа. О пострадавших с израильской стороны не сообщалось. "Военнослужащие выявили многочисленных террористов на месте, откуда были произведены пуски, после чего силы ВВС нанесли удары и ликвидировали террористов", - добавили военные. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделён на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утверждённой СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240413/tsakhal-1939756204.html

https://ria.ru/20240226/gaza-1929642401.html

https://ria.ru/20240430/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа