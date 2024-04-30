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К ХАМАС поступило новое предложение о прекращении огня, сообщают СМИ - РИА Новости, 30.04.2024
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01:19 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/gaza-1943092619.html
К ХАМАС поступило новое предложение о прекращении огня, сообщают СМИ
К ХАМАС поступило новое предложение о прекращении огня, сообщают СМИ - РИА Новости, 30.04.2024
К ХАМАС поступило новое предложение о прекращении огня, сообщают СМИ
Новое предложение к палестинской группировке ХАМАС, поступившее от Египта, предусматривает освобождение 33 заложников в обмен на временное прекращение огня в... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T01:19
2024-04-30T01:19
в мире
израиль
египет
энтони блинкен
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Новое предложение к палестинской группировке ХАМАС, поступившее от Египта, предусматривает освобождение 33 заложников в обмен на временное прекращение огня в секторе Газа и освобождение палестинцев в израильских тюрьмах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "ХАМАС рассматривает новую схему, предложенную Египтом, который призывает группировку освободить 33 заложников, похищенных из Израиля, в обмен на паузу в боевых действиях в секторе Газа", - говорится в сообщении телеканала. По данным CNN, новое предложение было составлено при помощи Израиля. Первый этап соглашения включает освобождение 20-33 заложников в течение нескольких недель в обмен на паузу в боевых действиях и освобождение палестинских заключенных в Израиле. Длительность прекращения огня будет зависеть от числа заложников, которых удастся освободить. Второй этап подразумевает "восстановление устойчивого спокойствия". По словам дипломатического источника, формулировка подразумевает "способ договориться о постоянном прекращении огня без нужды его так называть". В течение этой фазы оставшихся у ХАМАС заложников, включая захваченных в плен военнослужащих ЦАХАЛ, и тела погибших обменяют на еще большее число палестинских заключенных. По словам источников CNN, делегация из представителей разведки, армии и службы безопасности Израиля отравится в Каир во вторник в ожидании ответа от ХАМАС. В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что ХАМАС получило "очень щедрое" предложение для достижения договорённости об освобождении израильских заложников и перемирии в секторе Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открыли огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. После этого армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую авиационные удары по гражданским объектам. Израиль также объявил о полной блокаде анклава: была остановлена поставка воды, продуктов, электричества, лекарств, топлива. По данным минздрава Газы, число погибших при ударах по анклаву превысило 34 тысячи, пострадали свыше 77 тысяч человек. Сектор Газа был фактически разделен на южную и северную части. Сейчас израильская армия готовится к проведению наземной операции в Рафахе, расположенном на самом юге анклава у границы с Египтом. Этот город считается последним оплотом ХАМАС. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента РФ Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остаётся источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240429/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, египет, энтони блинкен, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Египет, Энтони Блинкен, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
К ХАМАС поступило новое предложение о прекращении огня, сообщают СМИ

CNN: ХАМАС предложили освободить 33 заложников за прекращение огня в Газе

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Новое предложение к палестинской группировке ХАМАС, поступившее от Египта, предусматривает освобождение 33 заложников в обмен на временное прекращение огня в секторе Газа и освобождение палестинцев в израильских тюрьмах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"ХАМАС рассматривает новую схему, предложенную Египтом, который призывает группировку освободить 33 заложников, похищенных из Израиля, в обмен на паузу в боевых действиях в секторе Газа", - говорится в сообщении телеканала.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
По данным CNN, новое предложение было составлено при помощи Израиля. Первый этап соглашения включает освобождение 20-33 заложников в течение нескольких недель в обмен на паузу в боевых действиях и освобождение палестинских заключенных в Израиле. Длительность прекращения огня будет зависеть от числа заложников, которых удастся освободить.
Второй этап подразумевает "восстановление устойчивого спокойствия". По словам дипломатического источника, формулировка подразумевает "способ договориться о постоянном прекращении огня без нужды его так называть". В течение этой фазы оставшихся у ХАМАС заложников, включая захваченных в плен военнослужащих ЦАХАЛ, и тела погибших обменяют на еще большее число палестинских заключенных.
По словам источников CNN, делегация из представителей разведки, армии и службы безопасности Израиля отравится в Каир во вторник в ожидании ответа от ХАМАС.
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Вчера, 14:30
В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что ХАМАС получило "очень щедрое" предложение для достижения договорённости об освобождении израильских заложников и перемирии в секторе Газа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открыли огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
После этого армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую авиационные удары по гражданским объектам. Израиль также объявил о полной блокаде анклава: была остановлена поставка воды, продуктов, электричества, лекарств, топлива. По данным минздрава Газы, число погибших при ударах по анклаву превысило 34 тысячи, пострадали свыше 77 тысяч человек.
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Сектор Газа был фактически разделен на южную и северную части. Сейчас израильская армия готовится к проведению наземной операции в Рафахе, расположенном на самом юге анклава у границы с Египтом. Этот город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента РФ Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остаётся источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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СМИ: ХАМАС опубликовало видео с обращением двух израильских заложников
28 апреля, 04:02
 
В миреИзраильЕгипетЭнтони БлинкенХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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