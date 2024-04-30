https://ria.ru/20240430/frantsiya-1943149029.html

Французские тюрьмы вновь обновили рекорд по числу заключенных

Французские тюрьмы вновь обновили рекорд по числу заключенных - РИА Новости, 30.04.2024

Французские тюрьмы вновь обновили рекорд по числу заключенных

Число заключенных в исправительных учреждениях Франции составило на 1 апреля 2024 года рекордные 77 450 человек, что на 4 370 больше показателей за апрель 2023... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T13:42

2024-04-30T13:42

2024-04-30T13:42

в мире

франция

европейский суд по правам человека (еспч)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154020/03/1540200379_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_c36629c7ff8f5f8225e74ff5a30d23d8.jpg

ПАРИЖ, 30 апр - РИА Новости. Число заключенных в исправительных учреждениях Франции составило на 1 апреля 2024 года рекордные 77 450 человек, что на 4 370 больше показателей за апрель 2023 года, следует из данных, опубликованных во вторник французским министерством юстиции. "Цифры на 1 апреля 2024... Тюремные заключенные - 77 450", - сказано в докладе. Из доклада французского минюста следует, что на текущий момент число заключенных значительно превышает примерно 61,5 тысячи мест, на которые рассчитана пенитенциарная система. Таким образом общая загруженность в местах лишения свободы составляет 125,8%, при этом в ряде тюрем этот показатель превышает 200%. Во Франции наблюдается проблема с загруженностью тюрем. ЕСПЧ неоднократно осуждал страну за плохие содержания в местах лишения свободы, в частности, их перенаселенность. Одно из последних решений было вынесено в начале июля 2023 года. Суд тогда постановил, что были нарушены статьи Европейской конвенции по правам человека из-за переполненности тюрем и отсутствия целенаправленной работы по улучшению ситуации. Ранее инспектор по местам лишения свободы Доминик Симоно в своем ежегодном отчете раскритиковала правительство за бездействие в решении вопроса переполненности тюрем и пожаловалась на неудовлетворительные условия содержания, отметив, что из-за отсутствия мест заключенным приходится жить по трое в одной камере, на каждого приходится менее одного квадратного метра, а в камерах полно крыс, тараканов и клопов. На фоне проблемы правительство заявляло о планах по созданию дополнительных 15 тысяч мест в пенитенциарных учреждениях к 2027 году.

https://ria.ru/20231026/frantsiya-1905302048.html

https://ria.ru/20240310/radiatsiya-1932193315.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, европейский суд по правам человека (еспч)