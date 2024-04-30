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Французские тюрьмы вновь обновили рекорд по числу заключенных - РИА Новости, 30.04.2024
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13:42 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/frantsiya-1943149029.html
Французские тюрьмы вновь обновили рекорд по числу заключенных
Французские тюрьмы вновь обновили рекорд по числу заключенных - РИА Новости, 30.04.2024
Французские тюрьмы вновь обновили рекорд по числу заключенных
Число заключенных в исправительных учреждениях Франции составило на 1 апреля 2024 года рекордные 77 450 человек, что на 4 370 больше показателей за апрель 2023... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T13:42
2024-04-30T13:42
в мире
франция
европейский суд по правам человека (еспч)
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ПАРИЖ, 30 апр - РИА Новости. Число заключенных в исправительных учреждениях Франции составило на 1 апреля 2024 года рекордные 77 450 человек, что на 4 370 больше показателей за апрель 2023 года, следует из данных, опубликованных во вторник французским министерством юстиции. "Цифры на 1 апреля 2024... Тюремные заключенные - 77 450", - сказано в докладе. Из доклада французского минюста следует, что на текущий момент число заключенных значительно превышает примерно 61,5 тысячи мест, на которые рассчитана пенитенциарная система. Таким образом общая загруженность в местах лишения свободы составляет 125,8%, при этом в ряде тюрем этот показатель превышает 200%. Во Франции наблюдается проблема с загруженностью тюрем. ЕСПЧ неоднократно осуждал страну за плохие содержания в местах лишения свободы, в частности, их перенаселенность. Одно из последних решений было вынесено в начале июля 2023 года. Суд тогда постановил, что были нарушены статьи Европейской конвенции по правам человека из-за переполненности тюрем и отсутствия целенаправленной работы по улучшению ситуации. Ранее инспектор по местам лишения свободы Доминик Симоно в своем ежегодном отчете раскритиковала правительство за бездействие в решении вопроса переполненности тюрем и пожаловалась на неудовлетворительные условия содержания, отметив, что из-за отсутствия мест заключенным приходится жить по трое в одной камере, на каждого приходится менее одного квадратного метра, а в камерах полно крыс, тараканов и клопов. На фоне проблемы правительство заявляло о планах по созданию дополнительных 15 тысяч мест в пенитенциарных учреждениях к 2027 году.
https://ria.ru/20231026/frantsiya-1905302048.html
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в мире, франция, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Франция, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
Французские тюрьмы вновь обновили рекорд по числу заключенных

Минюст Франции: число заключенных в тюрьмах достигло рекордных 77 450 человек

CC BY-SA 2.0 / Enguerrant / North façade of the La Santé Prison, located along Arago BoulevardСеверная стена тюрьмы Санте на бульваре Араго в Париже
Северная стена тюрьмы Санте на бульваре Араго в Париже - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
CC BY-SA 2.0 / Enguerrant / North façade of the La Santé Prison, located along Arago Boulevard
Северная стена тюрьмы Санте на бульваре Араго в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 апр - РИА Новости. Число заключенных в исправительных учреждениях Франции составило на 1 апреля 2024 года рекордные 77 450 человек, что на 4 370 больше показателей за апрель 2023 года, следует из данных, опубликованных во вторник французским министерством юстиции.
"Цифры на 1 апреля 2024... Тюремные заключенные - 77 450", - сказано в докладе.
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Из доклада французского минюста следует, что на текущий момент число заключенных значительно превышает примерно 61,5 тысячи мест, на которые рассчитана пенитенциарная система.
Таким образом общая загруженность в местах лишения свободы составляет 125,8%, при этом в ряде тюрем этот показатель превышает 200%.
Во Франции наблюдается проблема с загруженностью тюрем. ЕСПЧ неоднократно осуждал страну за плохие содержания в местах лишения свободы, в частности, их перенаселенность. Одно из последних решений было вынесено в начале июля 2023 года. Суд тогда постановил, что были нарушены статьи Европейской конвенции по правам человека из-за переполненности тюрем и отсутствия целенаправленной работы по улучшению ситуации.
Ранее инспектор по местам лишения свободы Доминик Симоно в своем ежегодном отчете раскритиковала правительство за бездействие в решении вопроса переполненности тюрем и пожаловалась на неудовлетворительные условия содержания, отметив, что из-за отсутствия мест заключенным приходится жить по трое в одной камере, на каждого приходится менее одного квадратного метра, а в камерах полно крыс, тараканов и клопов.
На фоне проблемы правительство заявляло о планах по созданию дополнительных 15 тысяч мест в пенитенциарных учреждениях к 2027 году.
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В миреФранцияЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
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