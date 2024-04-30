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"Что с вами?" Кудрявцева резко ответила на критику фотографии дочери
"Что с вами?" Кудрявцева резко ответила на критику фотографии дочери - РИА Новости, 30.04.2024
"Что с вами?" Кудрявцева резко ответила на критику фотографии дочери
Телеведущая Лера Кудрявцева раскритиковала своих подписчиков из-за их негативной реакции на фотографию портрета ее дочери Марии, опубликованную в социальной... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T21:37
2024-04-30T21:37
2024-04-30T21:41
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева раскритиковала своих подписчиков из-за их негативной реакции на фотографию портрета ее дочери Марии, опубликованную в социальной сети Instagram*."Моя принцесса", — приписала Кудрявцева.Пользователи Сети не смогли понять, что это не настоящая фотография девочки, а снимок нарисованного портрета. Многие из них обвинили телеведущую в излишнем редактировании фото и добавлении лишней "гламурной мишуры"."Это нарисованная картина, люди, что с вами", — отреагировала Кудрявцева.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, москва, лера кудрявцева
Шоубиз, Россия, Москва, Лера Кудрявцева
"Что с вами?" Кудрявцева резко ответила на критику фотографии дочери
Кудрявцева раскритиковала подписчиков из-за реакции на фото дочери
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева раскритиковала своих подписчиков из-за их негативной реакции на фотографию портрета ее дочери Марии, опубликованную в социальной сети Instagram*.
"Моя принцесса", — приписала Кудрявцева.
Пользователи Сети не смогли понять, что это не настоящая фотография девочки, а снимок нарисованного портрета. Многие из них обвинили телеведущую в излишнем редактировании фото и добавлении лишней "гламурной мишуры".
"Это нарисованная картина, люди, что с вами", — отреагировала Кудрявцева.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.