Лучшие фото РИА Новости, апрель 2024 года

Премьера шоу Taboo в театре Crave в Москве.
Министр обороны России Сергей Шойгу проверяет выполнение государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области.
Министр обороны России Сергей Шойгу проверяет выполнение государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области.
Мужчина на крыльце затопленного дома в Оренбурге.
Мужчина на крыльце затопленного дома в Оренбурге.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на празднике Благовещения Пресвятой Богородицы в Благовещенском соборе Московского Кремля.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на празднике Благовещения Пресвятой Богородицы в Благовещенском соборе Московского Кремля.
Шквалистый ветер и ливень в Москве.
На улицах Москвы прошло ретроралли "Столица".
Выступление Кубанского казачьего войска на первом в 2024 году церемониале "Час славы Кубани" в Краснодаре.
Выступление Кубанского казачьего войска на первом в 2024 году церемониале "Час славы Кубани" в Краснодаре.
На выставке "Мотовесна-2024" в ЦВК "Экспоцентр" на Красной Пресне показали мотоциклы Regulmoto.
На выставке "Мотовесна-2024" в ЦВК "Экспоцентр" на Красной Пресне показали мотоциклы Regulmoto.
Ракета тяжелого класса "Ангара-А5" стартовала с космодрома Восточный.
Ракета тяжелого класса "Ангара-А5" стартовала с космодрома Восточный.
Эвакуация домашних животных с затопленных улиц в микрорайоне Кузнечный в Оренбурге.
Эвакуация домашних животных с затопленных улиц в микрорайоне Кузнечный в Оренбурге.
Цифровое шоу "Тутанхамон. В поисках вечной жизни" в иммерсивном арт-пространстве Luminar в Москве.
Цифровое шоу "Тутанхамон. В поисках вечной жизни" в иммерсивном арт-пространстве Luminar в Москве.
Артистка выступает на гала-концерте ко дню рождения театра "Геликон-опера" в Москве.
Артистка выступает на гала-концерте ко дню рождения театра "Геликон-опера" в Москве.
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) на встрече с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли (22 апреля 2024) по случаю 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) на встрече с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли (22 апреля 2024) по случаю 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
Гора Клементьева в Крыму. Благодаря уникальным особенностям является идеальным местом для планеризма.
Гора Клементьева в Крыму. Благодаря уникальным особенностям является идеальным местом для планеризма.
Участница "Спуска в купальниках" на одном из склонов горнолыжного курорта "Гора Соболиная" в Байкальске.
Участница "Спуска в купальниках" на одном из склонов горнолыжного курорта "Гора Соболиная" в Байкальске.
Последствия прорыва дамбы в районе площади Гагарина в Орске.
Последствия прорыва дамбы в районе площади Гагарина в Орске.
Лемур в вольере зоопарка Белгорода. Зоопарк был закрыт для посещения с 3 января из-за обстрелов со стороны ВСУ. С 6 апреля он снова открыт.
Лемур в вольере зоопарка Белгорода. Зоопарк был закрыт для посещения с 3 января из-за обстрелов со стороны ВСУ. С 6 апреля он снова открыт.
Премьера шоу Taboo в театре Crave прошла в Москве.
Премьера шоу Taboo в театре Crave прошла в Москве.
Статические испытания российского импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100 - SSJ New в Новосибирске проходят с начала 2023 года и планируют завершиться в первой половине 2025 года.
Статические испытания российского импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100 - SSJ New в Новосибирске проходят с начала 2023 года и планируют завершиться в первой половине 2025 года.
Артековцы принимают участие в патриотической акции "Помним! Гордимся! Наследуем!" на торжественных церемониях празднования 80-летия освобождения "Артека" от немецко-фашистских захватчиков на аллее Героев-артековцев.
Артековцы принимают участие в патриотической акции "Помним! Гордимся! Наследуем!" на торжественных церемониях празднования 80-летия освобождения "Артека" от немецко-фашистских захватчиков на аллее Героев-артековцев.
Сотрудники государственного музея-заповедника "Царское село" освобождают парковую скульптуру от деревянных футляров в Екатерининском парке в городе Пушкине.
Сотрудники государственного музея-заповедника "Царское село" освобождают парковую скульптуру от деревянных футляров в Екатерининском парке в городе Пушкине.
Заблокированным на западных площадках блогерам вручили первую национальную премию "Феникс".
Заблокированным на западных площадках блогерам вручили первую национальную премию "Феникс".
Антон Алдаев и Лола Агеева выступили на международном турнире по танцам "Кубок Кремля — Гордость России!" в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
Антон Алдаев и Лола Агеева выступили на международном турнире по танцам "Кубок Кремля — Гордость России!" в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
Призывники у входа на сборный пункт военного комиссариата Республики Крым в Симферополе перед отправкой к местам несения службы в Вооруженных силах Российской Федерации.
Призывники у входа на сборный пункт военного комиссариата Республики Крым в Симферополе перед отправкой к местам несения службы в Вооруженных силах Российской Федерации.
Участники военно-исторической реконструкции Мурманской наступательной операции и битвы за хребет Муста-Тунтури.
Участники военно-исторической реконструкции Мурманской наступательной операции и битвы за хребет Муста-Тунтури.
Милана Бобкова и Мария Поднебесная (Москва-1) выступили с произвольной программой в соревнованиях дуэтов на чемпионате России по синхронному плаванию в Екатеринбурге.
Милана Бобкова и Мария Поднебесная (Москва-1) выступили с произвольной программой в соревнованиях дуэтов на чемпионате России по синхронному плаванию в Екатеринбурге.