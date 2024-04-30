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Лучшие фото РИА Новости, апрель 2024 года - РИА Новости, 30.04.2024
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13:26 30.04.2024 (обновлено: 14:57 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/foto-1942703559.html
Лучшие фото РИА Новости, апрель 2024 года
Лучшие фото РИА Новости, апрель 2024 года - РИА Новости, 30.04.2024
Лучшие фото РИА Новости, апрель 2024 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T13:26
2024-04-30T14:57
фото
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
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фото, фото
Фото

Лучшие фото РИА Новости, апрель 2024 года

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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Премьера шоу Taboo в театре Crave в Москве.

Премьера шоу Taboo в театре Crave в Москве

Премьера шоу Taboo в театре Crave в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 35
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЮный участник запуска моделей ракет на праздновании Дня космонавтики в Петропавловской крепости.
Юный участник запуска моделей ракет на праздновании Дня космонавтики в Петропавловской крепости
Юный участник запуска моделей ракет на праздновании Дня космонавтики в Петропавловской крепости.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 35
© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

Министр обороны России Сергей Шойгу проверяет выполнение государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверяет выполнение государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области, которое производит танки и тяжелые огнеметные системы

Министр обороны России Сергей Шойгу проверяет выполнение государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области.

© Пресс-служба Минобороны РФ
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3 из 35
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Мужчина на крыльце затопленного дома в Оренбурге.

Мужчина на крыльце затопленного дома в Оренбурге

Мужчина на крыльце затопленного дома в Оренбурге.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 35
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на празднике Благовещения Пресвятой Богородицы в Благовещенском соборе Московского Кремля.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на празднике Благовещения Пресвятой Богородицы, в Благовещенском соборе Московского Кремля

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на празднике Благовещения Пресвятой Богородицы в Благовещенском соборе Московского Кремля.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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5 из 35
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Шквалистый ветер и ливень в Москве.

Шквалистый ветер и ливень в Москве

Шквалистый ветер и ливень в Москве.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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6 из 35
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАргентинская танцевальная компания Хермана Корнехо в постановке "Танго после заката" хореографа Хермана Корнехо на сцене Александринского театра в рамках международного фестиваля балета Dance Open в Санкт-Петербурге.
Аргентинская танцевальная компания Хермана Корнехо в постановке Танго после заката хореографа Хермана Корнехо на сцене Александринского театра в рамках международного фестиваля балета Dance Open в Санкт-Петербурге
Аргентинская танцевальная компания Хермана Корнехо в постановке "Танго после заката" хореографа Хермана Корнехо на сцене Александринского театра в рамках международного фестиваля балета Dance Open в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 35
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На улицах Москвы прошло ретроралли "Столица".

Посетители в салоне автомобиля перед стартом ретроралли Столица в Москве. Ралли откроет 9-й сезон Кубка Российской автомобильной федерации по ралли на классических автомобилях

На улицах Москвы прошло ретроралли "Столица".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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8 из 35
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Выступление Кубанского казачьего войска на первом в 2024 году церемониале "Час славы Кубани" в Краснодаре.

Казачка Кубанского казачьего войска на первом в 2024 году церемониале Час славы Кубани в Краснодаре

Выступление Кубанского казачьего войска на первом в 2024 году церемониале "Час славы Кубани" в Краснодаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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9 из 35
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На выставке "Мотовесна-2024" в ЦВК "Экспоцентр" на Красной Пресне показали мотоциклы Regulmoto.

Мотоциклы Regulmoto на выставке Мотовесна 2024 в ЦВК Экспоцентр на Красной Пресне

На выставке "Мотовесна-2024" в ЦВК "Экспоцентр" на Красной Пресне показали мотоциклы Regulmoto.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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10 из 35
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Ракета тяжелого класса "Ангара-А5" стартовала с космодрома Восточный.

Запуск первой летной ракеты космического назначения Ангара-А5 с разгонным блоком Орион с космодрома Восточный

Ракета тяжелого класса "Ангара-А5" стартовала с космодрома Восточный.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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11 из 35
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкАкция "Георгиевская лента" на Мамаевом кургане в Волгограде.
Акция Георгиевская лента на Мамаевом кургане в Волгограде
Акция "Георгиевская лента" на Мамаевом кургане в Волгограде.
© РИА Новости / Кирилл Брага
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12 из 35
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Эвакуация домашних животных с затопленных улиц в микрорайоне Кузнечный в Оренбурге.

Эвакуация домашних животных с затопленных улиц в микрорайоне Кузнечный в Оренбурге

Эвакуация домашних животных с затопленных улиц в микрорайоне Кузнечный в Оренбурге.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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13 из 35
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчастники 16-го фестиваля "Сита Холи Мела" в Москве.
Участники 16-го фестиваля Сита Холи Мела в Москве
Участники 16-го фестиваля "Сита Холи Мела" в Москве.
© РИА Новости / Павел Бедняков
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14 из 35
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Цифровое шоу "Тутанхамон. В поисках вечной жизни" в иммерсивном арт-пространстве Luminar в Москве.

Посетительница на цифровом шоу Тутанхамон. В поисках вечной жизни в иммерсивном арт-пространстве Luminar в Москве

Цифровое шоу "Тутанхамон. В поисках вечной жизни" в иммерсивном арт-пространстве Luminar в Москве.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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15 из 35
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Внутренних войск Республики Беларусь проходят квалификационные испытания на право ношения крапового берета в учебном центре МВД Беларуси в Минской области.
Военнослужащие Внутренних войск Республики Беларусь проходят квалификационные испытания на право ношения крапового берета в учебном центре МВД Беларуси в Минской области
Военнослужащие Внутренних войск Республики Беларусь проходят квалификационные испытания на право ношения крапового берета в учебном центре МВД Беларуси в Минской области.
© РИА Новости / Виктор Толочко
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16 из 35
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Артистка выступает на гала-концерте ко дню рождения театра "Геликон-опера" в Москве.

Артистка выступает на гала-концерте ко Дню рождения театра Геликон-опера в Москве

Артистка выступает на гала-концерте ко дню рождения театра "Геликон-опера" в Москве.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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17 из 35
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) на встрече с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли (22 апреля 2024) по случаю 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) на встрече с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) на встрече с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли (22 апреля 2024) по случаю 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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18 из 35
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Гора Клементьева в Крыму. Благодаря уникальным особенностям является идеальным местом для планеризма.

Гора Клементьева в Крыму

Гора Клементьева в Крыму. Благодаря уникальным особенностям является идеальным местом для планеризма.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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19 из 35
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Южной группировки войск ведут стрельбу из артиллерийского орудия "Гиацинт-Б" в зоне проведения специальной военной операции.
Военнослужащие Южной группировки войск ведут стрельбу из артиллерийского орудия Гиацинт-Б в зоне проведения специальной военной операции.
Военнослужащие Южной группировки войск ведут стрельбу из артиллерийского орудия "Гиацинт-Б" в зоне проведения специальной военной операции.
© РИА Новости / РИА Новости
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20 из 35
© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанк

Участница "Спуска в купальниках" на одном из склонов горнолыжного курорта "Гора Соболиная" в Байкальске.

Участница Спуска в купальниках на одном из склонов горнолыжного курорта Гора Соболиная в Байкальске

Участница "Спуска в купальниках" на одном из склонов горнолыжного курорта "Гора Соболиная" в Байкальске.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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21 из 35
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Последствия прорыва дамбы в районе площади Гагарина в Орске.

Последствия прорыва дамбы в районе площади Гагарина в Орске

Последствия прорыва дамбы в районе площади Гагарина в Орске.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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22 из 35
© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" Южной группировки войск.
Боевая работа САУ Акация Южной группировки войск
Боевая работа САУ "Акация" Южной группировки войск.
© РИА Новости
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23 из 35
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Лемур в вольере зоопарка Белгорода. Зоопарк был закрыт для посещения с 3 января из-за обстрелов со стороны ВСУ. С 6 апреля он снова открыт.

Лемур в вольере зоопарка Белгорода

Лемур в вольере зоопарка Белгорода. Зоопарк был закрыт для посещения с 3 января из-за обстрелов со стороны ВСУ. С 6 апреля он снова открыт.

© РИА Новости / Антон Вергун
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24 из 35
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Премьера шоу Taboo в театре Crave прошла в Москве.

Премьера шоу Taboo в театре Crave в Москве

Премьера шоу Taboo в театре Crave прошла в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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25 из 35
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Статические испытания российского импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100 - SSJ New в Новосибирске проходят с начала 2023 года и планируют завершиться в первой половине 2025 года.

Планер импортозамещенного Superjet-100 (SSJ-New) на статических испытаниях в Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА) в Новосибирске

Статические испытания российского импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100 - SSJ New в Новосибирске проходят с начала 2023 года и планируют завершиться в первой половине 2025 года.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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26 из 35
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкСмотритель держит на руках медвежат в вольере Мариупольского зоопарка. Медвежата родились в Мариуполе 25 января.
Смотритель держит на руках медвежат в вольере Мариупольского зоопарка. Медвежата родились в Мариуполе 25 января
Смотритель держит на руках медвежат в вольере Мариупольского зоопарка. Медвежата родились в Мариуполе 25 января.
© РИА Новости / Александр Сухов
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27 из 35
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Артековцы принимают участие в патриотической акции "Помним! Гордимся! Наследуем!" на торжественных церемониях празднования 80-летия освобождения "Артека" от немецко-фашистских захватчиков на аллее Героев-артековцев.

Артековцы принимают участие в патриотической акции Помним! Гордимся! Наследуем! на торжественных церемониях празднования 80-летия освобождения Артека от немецко-фашистских захватчиков на Аллее героев-артековцев

Артековцы принимают участие в патриотической акции "Помним! Гордимся! Наследуем!" на торжественных церемониях празднования 80-летия освобождения "Артека" от немецко-фашистских захватчиков на аллее Героев-артековцев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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28 из 35
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Сотрудники государственного музея-заповедника "Царское село" освобождают парковую скульптуру от деревянных футляров в Екатерининском парке в городе Пушкине.

Сотрудники государственного музея-заповедника Царское село освобождают парковую скульптуру от деревянных футляров в Екатерининском парке в городе Пушкин

Сотрудники государственного музея-заповедника "Царское село" освобождают парковую скульптуру от деревянных футляров в Екатерининском парке в городе Пушкине.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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29 из 35
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Заблокированным на западных площадках блогерам вручили первую национальную премию "Феникс".

Выставка Россия. Первая Национальная премия Феникс от RUTUBE

Заблокированным на западных площадках блогерам вручили первую национальную премию "Феникс".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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30 из 35
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Антон Алдаев и Лола Агеева выступили на международном турнире по танцам "Кубок Кремля — Гордость России!" в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

Антон Алдаев и Лола Агеева выступают на международном турнире по танцам Кубок Кремля - Гордость России! в Государственном Кремлевском дворце в Москве

Антон Алдаев и Лола Агеева выступили на международном турнире по танцам "Кубок Кремля — Гордость России!" в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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31 из 35
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Призывники у входа на сборный пункт военного комиссариата Республики Крым в Симферополе перед отправкой к местам несения службы в Вооруженных силах Российской Федерации.

Призывники у входа на сборный пункт военного комиссариата Республики Крым в Симферополе перед отправкой к местам несения службы в Вооруженных силах Российской Федерации

Призывники у входа на сборный пункт военного комиссариата Республики Крым в Симферополе перед отправкой к местам несения службы в Вооруженных силах Российской Федерации.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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32 из 35
© РИА Новости / Дмитрий Дубов | Перейти в медиабанк

Участники военно-исторической реконструкции Мурманской наступательной операции и битвы за хребет Муста-Тунтури.

Участники военно-исторической реконструкции Мурманской наступательной операции и битвы за хребет Муста-Тунтури. Реконструкция проходит на территории музея Военно-воздушных сил Северного флота в поселке Сафоново Мурманской области

Участники военно-исторической реконструкции Мурманской наступательной операции и битвы за хребет Муста-Тунтури.

© РИА Новости / Дмитрий Дубов
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33 из 35
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИгроки ХК "Металлург" радуются завоеванию Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги сезона 2023/2024.
Игроки ХК Металлург радуются завоеванию Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги сезона 2023/2024
Игроки ХК "Металлург" радуются завоеванию Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги сезона 2023/2024.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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34 из 35
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Милана Бобкова и Мария Поднебесная (Москва-1) выступили с произвольной программой в соревнованиях дуэтов на чемпионате России по синхронному плаванию в Екатеринбурге.

Милана Бобкова и Мария Поднебесная (Москва - 1) выступают с произвольной программой в соревнованиях дуэтов на чемпионате России по синхронному плаванию в Екатеринбурге

Милана Бобкова и Мария Поднебесная (Москва-1) выступили с произвольной программой в соревнованиях дуэтов на чемпионате России по синхронному плаванию в Екатеринбурге.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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