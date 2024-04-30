https://ria.ru/20240430/festival-1943105381.html

Путин разрешил проведение фестиваля "Спасская башня" в 2024 году

Путин разрешил проведение фестиваля "Спасская башня" в 2024 году - РИА Новости, 30.04.2024

Путин разрешил проведение фестиваля "Спасская башня" в 2024 году

Президент Владимир Путин разрешил проведение фестиваля "Спасская башня" в этом году, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T08:02

2024-04-30T08:02

2024-04-30T09:13

россия

владимир путин

фестиваль "спасская башня"

новости культуры

спасская башня

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748828099_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_e682cc94500d030510c462aeaafca474.jpg

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин разрешил проведение фестиваля "Спасская башня" в этом году, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия. "В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина XVI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 2024 году пройдет с 23 августа по 1 сентября. Местом проведения традиционно станет сердце российской столицы — Красная площадь", — говорится в релизе.В прошлом году фестиваль не состоялся, его перенесли на 2024-й.Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" — музыкально-театрализованное представление, состоящее из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почетной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций и грандиозных салютов.

https://ria.ru/20240202/nashestvie-1925099509.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, новости культуры, спасская башня