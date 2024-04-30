https://ria.ru/20240430/festival-1943105381.html
Путин разрешил проведение фестиваля "Спасская башня" в 2024 году
Путин разрешил проведение фестиваля "Спасская башня" в 2024 году - РИА Новости, 30.04.2024
Путин разрешил проведение фестиваля "Спасская башня" в 2024 году
Президент Владимир Путин разрешил проведение фестиваля "Спасская башня" в этом году, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T08:02
2024-04-30T08:02
2024-04-30T09:13
россия
владимир путин
фестиваль "спасская башня"
новости культуры
спасская башня
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748828099_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_e682cc94500d030510c462aeaafca474.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин разрешил проведение фестиваля "Спасская башня" в этом году, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия. "В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина XVI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 2024 году пройдет с 23 августа по 1 сентября. Местом проведения традиционно станет сердце российской столицы — Красная площадь", — говорится в релизе.В прошлом году фестиваль не состоялся, его перенесли на 2024-й.Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" — музыкально-театрализованное представление, состоящее из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почетной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций и грандиозных салютов.
https://ria.ru/20240202/nashestvie-1925099509.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748828099_159:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_f9b7157933c87dd5b49fb5a996f27bbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, новости культуры, спасская башня
Россия, Владимир Путин, Фестиваль "Спасская башня", Новости культуры, Спасская башня
Путин разрешил проведение фестиваля "Спасская башня" в 2024 году
Путин разрешил проведение фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в 2024 г
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин разрешил проведение фестиваля "Спасская башня" в этом году, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
"В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина XVI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 2024 году пройдет с 23 августа по 1 сентября. Местом проведения традиционно станет сердце российской столицы — Красная площадь", — говорится в релизе.
В прошлом году фестиваль не состоялся, его перенесли на 2024-й.
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" — музыкально-театрализованное представление, состоящее из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почетной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций и грандиозных салютов.