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Путин разрешил проведение фестиваля "Спасская башня" в 2024 году - РИА Новости, 30.04.2024
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Салют на международном военно-музыкальный фестиваль Спасская башня - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Фестиваль "Спасская башня"
 
08:02 30.04.2024 (обновлено: 09:13 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/festival-1943105381.html
Путин разрешил проведение фестиваля "Спасская башня" в 2024 году
Путин разрешил проведение фестиваля "Спасская башня" в 2024 году - РИА Новости, 30.04.2024
Путин разрешил проведение фестиваля "Спасская башня" в 2024 году
Президент Владимир Путин разрешил проведение фестиваля "Спасская башня" в этом году, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T08:02
2024-04-30T09:13
россия
владимир путин
фестиваль "спасская башня"
новости культуры
спасская башня
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин разрешил проведение фестиваля "Спасская башня" в этом году, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия. "В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина XVI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 2024 году пройдет с 23 августа по 1 сентября. Местом проведения традиционно станет сердце российской столицы — Красная площадь", — говорится в релизе.В прошлом году фестиваль не состоялся, его перенесли на 2024-й.Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" — музыкально-театрализованное представление, состоящее из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почетной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций и грандиозных салютов.
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россия, владимир путин, новости культуры, спасская башня
Россия, Владимир Путин, Фестиваль "Спасская башня", Новости культуры, Спасская башня
Путин разрешил проведение фестиваля "Спасская башня" в 2024 году

Путин разрешил проведение фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в 2024 г

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСалют во время Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве
Салют во время Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Салют во время Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин разрешил проведение фестиваля "Спасская башня" в этом году, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
"В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина XVI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в 2024 году пройдет с 23 августа по 1 сентября. Местом проведения традиционно станет сердце российской столицы — Красная площадь", — говорится в релизе.
В прошлом году фестиваль не состоялся, его перенесли на 2024-й.
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" — музыкально-театрализованное представление, состоящее из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почетной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций и грандиозных салютов.
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