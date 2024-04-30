https://ria.ru/20240430/evakuatsiya-1943193787.html

Херсонский пожарный рассказал о неделе работы после подрыва Каховской ГЭС

Херсонский пожарный рассказал о неделе работы после подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 30.04.2024

Херсонский пожарный рассказал о неделе работы после подрыва Каховской ГЭС

Семь дней беспрерывно работали на эвакуации из Голой Пристани после подрыва Каховской ГЭС, но самое страшное - это выезжать на места прилетов, заявил РИА... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T18:17

2024-04-30T18:17

2024-04-30T18:17

россия

херсонская область

скадовск

каховская гэс

разрушение каховской гэс

день работников пожарной охраны в россии

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СКАДОВСК, 30 апр - РИА Новости. Семь дней беспрерывно работали на эвакуации из Голой Пристани после подрыва Каховской ГЭС, но самое страшное - это выезжать на места прилетов, заявил РИА Новости в День работников пожарной охраны начальник караула пожарно-спасательной части города Скадовска Херсонской области Сергей Набока. День работников пожарной охраны отмечается в России 30 апреля. "Выезжали на прилеты, выезжали на пожары, лесные пожары, но страшнее всего прилеты. Когда мы были на эвакуации людей, пострадавших от подтопления в результате взрыва Каховской ГЭС. Много было людей пострадавших, много трупов. Это очень запомнилось и наверное никогда не забудется. Я и мои сотрудники проработали на эвакуации беспрерывно первые семь дней", - рассказал Набока. Спасатель работает в пожарной охране с 2014 года, до этого на протяжении четырнадцати лет работал на скорой помощи. Набока имеет государственную награду "За спасение погибавших". По словам пожарного, им движет желание помогать людям. На заданиях спасатель старается идти первым. "Растяжки, мины смотрим. Стараюсь идти первым, а дальше уже ребята. Но они также все внимание под ноги, наверх - чтобы ничего не было, ни дронов, ни мин", - добавил Набока. Ко дню пожарных он поделился несколькими профессиональными секретами. "Есть такая примета, как нельзя желать хорошей смены... Новичков прежде всего нужно учить дисциплине. Все правила, поверьте из опыта службы, они все прописаны кровью", - отметил спасатель. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников Государственной противопожарной службы с профессиональным праздником, отметив их решительность и героизм, сообщается на сайте ГД. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и села, включая Алешки и Новую Каховку. В области ввели режим ЧС - сначала регионального, а затем федерального уровня. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. Из зоны бедствия были эвакуированы около 9 тысяч человек, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20230923/podryv-1898159786.html

https://ria.ru/20231010/uscherb-1901782240.html

https://ria.ru/20240416/zaes-1940399683.html

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россия, херсонская область , скадовск, каховская гэс, разрушение каховской гэс, день работников пожарной охраны в россии