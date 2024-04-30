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Реверсивное движение на трассе Тюмень – Омск сохранится до снижения воды - РИА Новости, 30.04.2024
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12:33 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/dvizhenie-1943136950.html
Реверсивное движение на трассе Тюмень – Омск сохранится до снижения воды
Реверсивное движение на трассе Тюмень – Омск сохранится до снижения воды - РИА Новости, 30.04.2024
Реверсивное движение на трассе Тюмень – Омск сохранится до снижения воды
Реверсивное движение на федеральной трассе Р-402 Тюмень-Омск у села Абатское в Тюменской области будет действовать до тех пор, пока не снизится уровень воды в... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T12:33
2024-04-30T12:33
общество
ишим (река)
тюменская область
александр моор
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 30 апр – РИА Новости. Реверсивное движение на федеральной трассе Р-402 Тюмень-Омск у села Абатское в Тюменской области будет действовать до тех пор, пока не снизится уровень воды в реке Ишим, заявил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале."Пока уровень воды в реке Ишим будет высокий, мы будем сохранять реверсивное движение. Мы полагаем, что увеличивать нагрузку на дорожное полотно сейчас нецелесообразно, поэтому даже если дорожные работы вестись не будут, полноценное движение по двум полосам открываться, пока высокая вода, не будет", - отметил Моор.На участке федеральной трассы в Абатском районе, к которому с обеих сторон подступила вода при разливе реки Ишим, несколько дней возводят дополнительные защитные насыпи и ведут укрепление существующих. По словам губернатора, основной объем дорожных работ планируется выполнить сегодня и, возможно, уже завтра, 1 мая, количество "окон", когда будет организовано реверсивное движение, увеличится, это позволит минимизировать автомобильные заторы. Ранее сообщалось, что уровень воды в реке в Ишим в Абатском на 10.00 мск вторника составляет 1222 сантиметра. Критическая отметка опасного явления для этого села - 960 сантиметров. По данным властей, напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая.
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общество, ишим (река), тюменская область, александр моор, наводнения в россии — 2024
Общество, Ишим (река), Тюменская область, Александр Моор, Наводнения в России — 2024
Реверсивное движение на трассе Тюмень – Омск сохранится до снижения воды

Реверсивное движение на трассе Тюмень – Омск сохранится до снижения реки Ишим

© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиРазлив реки Ишим в Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 30 апр – РИА Новости. Реверсивное движение на федеральной трассе Р-402 Тюмень-Омск у села Абатское в Тюменской области будет действовать до тех пор, пока не снизится уровень воды в реке Ишим, заявил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.
"Пока уровень воды в реке Ишим будет высокий, мы будем сохранять реверсивное движение. Мы полагаем, что увеличивать нагрузку на дорожное полотно сейчас нецелесообразно, поэтому даже если дорожные работы вестись не будут, полноценное движение по двум полосам открываться, пока высокая вода, не будет", - отметил Моор.
На участке федеральной трассы в Абатском районе, к которому с обеих сторон подступила вода при разливе реки Ишим, несколько дней возводят дополнительные защитные насыпи и ведут укрепление существующих. По словам губернатора, основной объем дорожных работ планируется выполнить сегодня и, возможно, уже завтра, 1 мая, количество "окон", когда будет организовано реверсивное движение, увеличится, это позволит минимизировать автомобильные заторы.
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке в Ишим в Абатском на 10.00 мск вторника составляет 1222 сантиметра. Критическая отметка опасного явления для этого села - 960 сантиметров. По данным властей, напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая.
Участок трассы Р-402 возле села Абатское в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
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ОбществоИшим (река)Тюменская областьАлександр МоорНаводнения в России — 2024
 
 
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