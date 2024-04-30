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В Китае рассказали об ожиданиях от встречи Си Цзиньпина и Макрона - РИА Новости, 30.04.2024
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14:21 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/china-1943155289.html
В Китае рассказали об ожиданиях от встречи Си Цзиньпина и Макрона
В Китае рассказали об ожиданиях от встречи Си Цзиньпина и Макрона - РИА Новости, 30.04.2024
В Китае рассказали об ожиданиях от встречи Си Цзиньпина и Макрона
Китай готов воспользоваться трехсторонней встречей председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T14:21
2024-04-30T14:21
в мире
китай
франция
париж
си цзиньпин
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
евросоюз
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ПЕКИН, 30 апр – РИА Новости. Китай готов воспользоваться трехсторонней встречей председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен как возможностью укрепить стратегический характер и стабильность отношений Китая и ЕС, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее официальный представитель ЕК Эрик Мамер сообщил, что Фон дер Ляйен 6 мая посетит Париж, где присоединится к переговорам Макрона с Си Цзиньпином. "Китайская сторона готова вместе с французской и европейской стороной воспользоваться этой трехсторонней встречей как возможностью для дальнейшего укрепления стратегического стабильного, конструктивного и взаимовыгодного характера китайско-европейских отношений, содействия стабильности отношений Китая и Европы, внесения позитивного вклада в развитие отношений между Китаем и ЕС и мир во всем мире", - сказал Линь Цзянь. Дипломат также отметил, что отношения Китая и ЕС демонстрируют устойчивую динамику роста. "Перед лицом нынешней неспокойной международной ситуации Китай и ЕС должны установить правильное понимание друг друга, укрепить взаимопонимание и доверие, сосредоточиться на договоренностях и сотрудничестве, преодолеть помехи и трудности, должным образом контролировать разногласия и работать сообща для решения глобальных проблем", - подчеркнул дипломат. Ранее в МИД Китая сообщили, что председатель КНР 5-10 мая посетит Францию, Сербию и Венгрию.
https://ria.ru/20240430/makron-1943124939.html
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в мире, китай, франция, париж, си цзиньпин, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Китай, Франция, Париж, Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
В Китае рассказали об ожиданиях от встречи Си Цзиньпина и Макрона

МИД КНР: встреча Си Цзиньпина, Макрона и главы ЕК может укрепить отношения с ЕС

© AP Photo / Andy WongПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / Andy Wong
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 30 апр – РИА Новости. Китай готов воспользоваться трехсторонней встречей председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен как возможностью укрепить стратегический характер и стабильность отношений Китая и ЕС, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее официальный представитель ЕК Эрик Мамер сообщил, что Фон дер Ляйен 6 мая посетит Париж, где присоединится к переговорам Макрона с Си Цзиньпином.
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"Китайская сторона готова вместе с французской и европейской стороной воспользоваться этой трехсторонней встречей как возможностью для дальнейшего укрепления стратегического стабильного, конструктивного и взаимовыгодного характера китайско-европейских отношений, содействия стабильности отношений Китая и Европы, внесения позитивного вклада в развитие отношений между Китаем и ЕС и мир во всем мире", - сказал Линь Цзянь.
Дипломат также отметил, что отношения Китая и ЕС демонстрируют устойчивую динамику роста.
"Перед лицом нынешней неспокойной международной ситуации Китай и ЕС должны установить правильное понимание друг друга, укрепить взаимопонимание и доверие, сосредоточиться на договоренностях и сотрудничестве, преодолеть помехи и трудности, должным образом контролировать разногласия и работать сообща для решения глобальных проблем", - подчеркнул дипломат.
Ранее в МИД Китая сообщили, что председатель КНР 5-10 мая посетит Францию, Сербию и Венгрию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
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