В Китае рассказали об ожиданиях от встречи Си Цзиньпина и Макрона
МИД КНР: встреча Си Цзиньпина, Макрона и главы ЕК может укрепить отношения с ЕС
© AP Photo / Andy WongПредседатель КНР Си Цзиньпин
© AP Photo / Andy Wong
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 30 апр – РИА Новости. Китай готов воспользоваться трехсторонней встречей председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен как возможностью укрепить стратегический характер и стабильность отношений Китая и ЕС, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее официальный представитель ЕК Эрик Мамер сообщил, что Фон дер Ляйен 6 мая посетит Париж, где присоединится к переговорам Макрона с Си Цзиньпином.
"Китайская сторона готова вместе с французской и европейской стороной воспользоваться этой трехсторонней встречей как возможностью для дальнейшего укрепления стратегического стабильного, конструктивного и взаимовыгодного характера китайско-европейских отношений, содействия стабильности отношений Китая и Европы, внесения позитивного вклада в развитие отношений между Китаем и ЕС и мир во всем мире", - сказал Линь Цзянь.
Дипломат также отметил, что отношения Китая и ЕС демонстрируют устойчивую динамику роста.
"Перед лицом нынешней неспокойной международной ситуации Китай и ЕС должны установить правильное понимание друг друга, укрепить взаимопонимание и доверие, сосредоточиться на договоренностях и сотрудничестве, преодолеть помехи и трудности, должным образом контролировать разногласия и работать сообща для решения глобальных проблем", - подчеркнул дипломат.
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