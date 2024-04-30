https://ria.ru/20240430/china-1943155289.html

В Китае рассказали об ожиданиях от встречи Си Цзиньпина и Макрона

В Китае рассказали об ожиданиях от встречи Си Цзиньпина и Макрона - РИА Новости, 30.04.2024

В Китае рассказали об ожиданиях от встречи Си Цзиньпина и Макрона

Китай готов воспользоваться трехсторонней встречей председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T14:21

2024-04-30T14:21

2024-04-30T14:21

в мире

китай

франция

париж

си цзиньпин

эммануэль макрон

урсула фон дер ляйен

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839662981_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_9e869a10f07451b990e5314090eae392.jpg

ПЕКИН, 30 апр – РИА Новости. Китай готов воспользоваться трехсторонней встречей председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен как возможностью укрепить стратегический характер и стабильность отношений Китая и ЕС, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее официальный представитель ЕК Эрик Мамер сообщил, что Фон дер Ляйен 6 мая посетит Париж, где присоединится к переговорам Макрона с Си Цзиньпином. "Китайская сторона готова вместе с французской и европейской стороной воспользоваться этой трехсторонней встречей как возможностью для дальнейшего укрепления стратегического стабильного, конструктивного и взаимовыгодного характера китайско-европейских отношений, содействия стабильности отношений Китая и Европы, внесения позитивного вклада в развитие отношений между Китаем и ЕС и мир во всем мире", - сказал Линь Цзянь. Дипломат также отметил, что отношения Китая и ЕС демонстрируют устойчивую динамику роста. "Перед лицом нынешней неспокойной международной ситуации Китай и ЕС должны установить правильное понимание друг друга, укрепить взаимопонимание и доверие, сосредоточиться на договоренностях и сотрудничестве, преодолеть помехи и трудности, должным образом контролировать разногласия и работать сообща для решения глобальных проблем", - подчеркнул дипломат. Ранее в МИД Китая сообщили, что председатель КНР 5-10 мая посетит Францию, Сербию и Венгрию.

https://ria.ru/20240430/makron-1943124939.html

https://ria.ru/20240425/zapad-1942117896.html

китай

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, франция, париж, си цзиньпин, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия