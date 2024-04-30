https://ria.ru/20240430/chekhiya-1943181257.html

Чехия должна перейти на евровалюту, заявил Павел

Чехия должна перейти на евровалюту, заявил Павел - РИА Новости, 30.04.2024

Чехия должна перейти на евровалюту, заявил Павел

Если Чехия хочет входить в состав ведущих стран Европы, то она должна перейти на евровалюту, заявил во вторник президент республики Петр Павел, выступая в Праге РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T16:43

2024-04-30T16:43

2024-04-30T16:43

чехия

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прага

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ПРАГА, 30 апр – РИА Новости. Если Чехия хочет входить в состав ведущих стран Европы, то она должна перейти на евровалюту, заявил во вторник президент республики Петр Павел, выступая в Праге на конференции, посвященной 20-летию вступления Чехии в ЕС, сообщило издание Idnes. "Если мы хотим играть в первой лиге (Европы), логично (возникает вопрос), например, о принятии евро. Опыт стран, которые уже платят им, подтверждает, что недовольны только те, у кого его нет", - сказал Павел. Ранее президент заявил о том же самом в своем новогоднем обращении к согражданам, вызвав бурные дебаты на эту тему на разных уровнях. Эти два выступления Павела разнятся тем, что в новогоднем обращении он предложил развернуть общенациональную дискуссию о принятии евро, а на сей раз напрямую призвал к принятию евровалюты. Правительство республики пока не выработало четкого отношения к переходу на евро. Некоторые министры поддерживают Павела, другие предлагают повременить с евровалютой. В частности, пока скептически относятся к евро премьер Петр Фиала и другие члены кабмина от самой влиятельной либеральной силы – Гражданской демократической партии. В итоге пока правительство остановилось на том, что поручило своему экономическому совету разработать анализ плюсов и минусов вступления страны в механизм валютного курса (ERM) или введение евро. Другому правительственному органу, законодательному совету, министры поручили проанализировать необходимость внесения изменения в конституцию или в отдельные законы в связи с членством в ERM II или еврозоне. Правительство должно получить оба анализа до конца октября этого года, после чего оно предполагает принять решение о дальнейших шагах в этом направлении.

https://ria.ru/20240401/plan-1936967938.html

https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html

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европа

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чехия, европа, прага, петр павел, евросоюз, в мире