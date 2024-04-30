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ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 30.04.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
Украинский беспилотник средствами ПВО уничтожен над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T14:31
2024-04-30T14:31
2024-04-30T14:36
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
россия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник средствами ПВО уничтожен над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."30 апреля около 14.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
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безопасность, белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
МО: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью