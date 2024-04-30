https://ria.ru/20240430/bosniya-1943183368.html

Полянский анонсировал заседание СБ ООН по Боснии и Герцеговине

Полянский анонсировал заседание СБ ООН по Боснии и Герцеговине - РИА Новости, 30.04.2024

Полянский анонсировал заседание СБ ООН по Боснии и Герцеговине

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский анонсировал "непростое заседание" Совета безопасности по ситуации в Боснии и Герцеговине во вторник. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T17:01

2024-04-30T17:01

2024-04-30T17:01

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ООН, 30 апр – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский анонсировал "непростое заседание" Совета безопасности по ситуации в Боснии и Герцеговине во вторник. "Интересное и непростое предстоит сегодня заседание. Мы среагировали на письмо сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Жельки Цвиянович с описанием того беспредела, который творится в ее стране. Она же будет брифинговать Совет", - сказал Полянский. По его словам, Босния и Герцеговина сегодня из-за действий западников в нарушение Дейтонских соглашений и их стремления подорвать позиции боснийских сербов "вплотную подошла к вооруженному противостоянию". "Спичку в руках держит нынешний постпред Боснии при ООН (бошняк), который без положенного согласования внутри страны собрался продвигать крайне вредный и провокационный проект резолюции Генассамблеи ООН по событиям в Сребренице в 1995 году. Вдобавок ко всему страной, по сути, правит продавленный западниками нелегитимный "высокий представитель" немец Кристиан Шмидт", - указал Полянский. Россия на заседании планирует дать "всему этому нелицеприятную для… западных коллег оценку". Ожидаемое, вероятно, в мае голосование в Генеральной ассамблее (ГА ООН) по предложенной ФРГ и Руандой резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года и запрете на отрицание факта геноцида, по мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. В июле 1995 года после того, как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести, по данным Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряда других организаций, около 8 тысяч 100 человек из числа мусульман. Теме не менее, некоторые эксперты считают эти данные завышенными. Официальный Белград и Баня-Лука признают факт расстрелов мужского населения в июле 1995 года в районе Сребреницы, но категорически выступают против термина "геноцид", принятие которого международным сообществом влечет нежелательные политические последствия и подрывает репутацию всего сербского народа. В Республике Сербской БиГ в 2017 году был даже установлен памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину, при котором в 2015 году был заблокирован в Совбезе ООН проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом. Народная Скупшина (парламент) Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) 18 апреля рассмотрела и утвердила заключение независимой международной комиссии об отсутствии в событиях в районе Сребреницы в 1992-1995 годах фактов геноцида. Президент Сербии Александр Вучич заявил ранее, что после открытия Западом "ящика Пандоры" проекта геноцида в Сребренице, вскоре с другой стороны появится проект резолюции о геноциде против Советского союза и его народа во Вторую мировую войну.

https://ria.ru/20240420/serbiya-1941233513.html

https://ria.ru/20240408/srebrenitsa-1938612385.html

https://ria.ru/20240423/koordinatsiya-1941667726.html

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в мире, сребреница, босния и герцеговина, россия, дмитрий полянский, ратко младич, оон