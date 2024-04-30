https://ria.ru/20240430/blagoustroystvo-1943458961.html

Более 120 территорий объектов образования благоустроят в Москве в этом году

Более 120 территорий объектов образования благоустроят в Москве в этом году - РИА Новости, 02.05.2024

Более 120 территорий объектов образования благоустроят в Москве в этом году

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 120 территорий объектов образования благоустроят в столице в этом году, работы в школах завершат к 1 сентября. РИА Новости, 02.05.2024

2024-04-30T09:28

2024-04-30T09:28

2024-05-02T13:12

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 120 территорий объектов образования благоустроят в столице в этом году, работы в школах завершат к 1 сентября. "В этом году благоустроим больше 120 территорий объектов образования. Обновляем и создаём стадионы с беговыми дорожками, устанавливаем уличные тренажёры и качели, модернизируем освещение и проводим дополнительное озеленение", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Он отметил, что работы на школьных территориях начнутся во время летних каникул и завершатся к 1 сентября. По словам мэра, в Обручевском районе создадут новую детскую зону и приведут в порядок футбольное поле, в филиале Первого Московского кадетского корпуса в Кунцеве построят спортивные площадки, а в садике школы №1955 Лосиноостровского района сделают оригинальную планировку двора.

https://ria.ru/20240222/blagoustroystvo-1928958405.html

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Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, благоустройство