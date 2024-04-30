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Более 120 территорий объектов образования благоустроят в Москве в этом году
Более 120 территорий объектов образования благоустроят в Москве в этом году - РИА Новости, 02.05.2024
Более 120 территорий объектов образования благоустроят в Москве в этом году
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 120 территорий объектов образования благоустроят в столице в этом году, работы в школах завершат к 1 сентября. РИА Новости, 02.05.2024
2024-04-30T09:28
2024-04-30T09:28
2024-05-02T13:12
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 120 территорий объектов образования благоустроят в столице в этом году, работы в школах завершат к 1 сентября. "В этом году благоустроим больше 120 территорий объектов образования. Обновляем и создаём стадионы с беговыми дорожками, устанавливаем уличные тренажёры и качели, модернизируем освещение и проводим дополнительное озеленение", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Он отметил, что работы на школьных территориях начнутся во время летних каникул и завершатся к 1 сентября. По словам мэра, в Обручевском районе создадут новую детскую зону и приведут в порядок футбольное поле, в филиале Первого Московского кадетского корпуса в Кунцеве построят спортивные площадки, а в садике школы №1955 Лосиноостровского района сделают оригинальную планировку двора.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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