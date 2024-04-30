Рейтинг@Mail.ru
Более 120 территорий объектов образования благоустроят в Москве в этом году - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:28 30.04.2024 (обновлено: 13:12 02.05.2024)
https://ria.ru/20240430/blagoustroystvo-1943458961.html
Более 120 территорий объектов образования благоустроят в Москве в этом году
Более 120 территорий объектов образования благоустроят в Москве в этом году - РИА Новости, 02.05.2024
Более 120 территорий объектов образования благоустроят в Москве в этом году
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 120 территорий объектов образования благоустроят в столице в этом году, работы в школах завершат к 1 сентября. РИА Новости, 02.05.2024
2024-04-30T09:28
2024-05-02T13:12
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
благоустройство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943460751_83:0:1516:806_1920x0_80_0_0_f4b098ace56e5c52c4d0d7cbe6b42b01.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 120 территорий объектов образования благоустроят в столице в этом году, работы в школах завершат к 1 сентября. "В этом году благоустроим больше 120 территорий объектов образования. Обновляем и создаём стадионы с беговыми дорожками, устанавливаем уличные тренажёры и качели, модернизируем освещение и проводим дополнительное озеленение", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Он отметил, что работы на школьных территориях начнутся во время летних каникул и завершатся к 1 сентября. По словам мэра, в Обручевском районе создадут новую детскую зону и приведут в порядок футбольное поле, в филиале Первого Московского кадетского корпуса в Кунцеве построят спортивные площадки, а в садике школы №1955 Лосиноостровского района сделают оригинальную планировку двора.
https://ria.ru/20240222/blagoustroystvo-1928958405.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943460751_262:0:1337:806_1920x0_80_0_0_c777e495c7beb7acc4ad285a2dd1f829.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, благоустройство
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Благоустройство

Более 120 территорий объектов образования благоустроят в Москве в этом году

© Фото : Мэр Москвы Сергей СобянинПроект благоустройства территории возле кластера из трех образовательных учреждений в Обручевском районе Москвы
Проект благоустройства территории возле кластера из трех образовательных учреждений в Обручевском районе Москвы - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© Фото : Мэр Москвы Сергей Собянин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 120 территорий объектов образования благоустроят в столице в этом году, работы в школах завершат к 1 сентября.
"В этом году благоустроим больше 120 территорий объектов образования. Обновляем и создаём стадионы с беговыми дорожками, устанавливаем уличные тренажёры и качели, модернизируем освещение и проводим дополнительное озеленение", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что работы на школьных территориях начнутся во время летних каникул и завершатся к 1 сентября. По словам мэра, в Обручевском районе создадут новую детскую зону и приведут в порядок футбольное поле, в филиале Первого Московского кадетского корпуса в Кунцеве построят спортивные площадки, а в садике школы №1955 Лосиноостровского района сделают оригинальную планировку двора.
Рабочий - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
В Москве за год благоустроят более 120 территорий объектов образования
22 февраля, 13:04
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваБлагоустройство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала