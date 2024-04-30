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В Томске начнут готовить специалистов по работе с беспилотниками - РИА Новости, 30.04.2024
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17:15 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/bespilotniki-1943185790.html
В Томске начнут готовить специалистов по работе с беспилотниками
В Томске начнут готовить специалистов по работе с беспилотниками - РИА Новости, 30.04.2024
В Томске начнут готовить специалистов по работе с беспилотниками
Специалистов по работе с беспилотными летательными аппаратами начнут готовить в Томском государственном университете, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T17:15
2024-04-30T17:15
россия
томский государственный университет
образование
технологии
томск
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Специалистов по работе с беспилотными летательными аппаратами начнут готовить в Томском государственном университете, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки РФ. "Новая программа базового высшего образования "Технологии проектирования и управления беспилотными авиационными системами (БАС)" стартует с 2024/2025 года в Томском государственном университете - участнике пилотного проекта по обновлению системы высшего образования", - говорится в сообщении. В приемную кампанию этого года набор абитуриентов на новую программу будет проводиться по направлениям "баллистика и гидроаэродинамика" физико-технического факультета (20 бюджетных мест), а также "инноватика" факультета инновационных технологий (10 бюджетных мест). Новая программа будет содержать 3 профессиональных трека, связанных с управлением как самих БАС, так и с инфраструктурой беспилотных систем. По результатам обучения студент может получить две рабочие специальности: оператор по эксплуатации БПЛА и конструктор-чертежник.
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россия
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россия, томский государственный университет, образование, технологии, томск
Россия, Томский государственный университет, Образование, Технологии, Томск
В Томске начнут готовить специалистов по работе с беспилотниками

Минобрнауки: в Томском университете будут готовить специалистов по работе с БПЛА

© Минобрнауки РоссииСпециалистов по работе с беспилотными системами начнут готовить в Томске
Специалистов по работе с беспилотными системами начнут готовить в Томске
© Минобрнауки России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Специалистов по работе с беспилотными летательными аппаратами начнут готовить в Томском государственном университете, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки РФ.
"Новая программа базового высшего образования "Технологии проектирования и управления беспилотными авиационными системами (БАС)" стартует с 2024/2025 года в Томском государственном университете - участнике пилотного проекта по обновлению системы высшего образования", - говорится в сообщении.
© Минобрнауки РоссииСпециалистов по работе с беспилотными системами начнут готовить в Томске
Специалистов по работе с беспилотными системами начнут готовить в Томске
Специалистов по работе с беспилотными системами начнут готовить в Томске
© Минобрнауки России
1 из 2
© Минобрнауки РоссииСпециалистов по работе с беспилотными системами начнут готовить в Томске
Специалистов по работе с беспилотными системами начнут готовить в Томске
Специалистов по работе с беспилотными системами начнут готовить в Томске
© Минобрнауки России
2 из 2
Специалистов по работе с беспилотными системами начнут готовить в Томске
© Минобрнауки России
1 из 2
Специалистов по работе с беспилотными системами начнут готовить в Томске
© Минобрнауки России
2 из 2
В приемную кампанию этого года набор абитуриентов на новую программу будет проводиться по направлениям "баллистика и гидроаэродинамика" физико-технического факультета (20 бюджетных мест), а также "инноватика" факультета инновационных технологий (10 бюджетных мест).
Новая программа будет содержать 3 профессиональных трека, связанных с управлением как самих БАС, так и с инфраструктурой беспилотных систем.
По результатам обучения студент может получить две рабочие специальности: оператор по эксплуатации БПЛА и конструктор-чертежник.
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РоссияТомский государственный университетОбразованиеТехнологииТомск
 
 
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