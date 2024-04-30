В Томске начнут готовить специалистов по работе с беспилотниками

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Специалистов по работе с беспилотными летательными аппаратами начнут готовить в Томском государственном университете, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки РФ. "Новая программа базового высшего образования "Технологии проектирования и управления беспилотными авиационными системами (БАС)" стартует с 2024/2025 года в Томском государственном университете - участнике пилотного проекта по обновлению системы высшего образования", - говорится в сообщении. В приемную кампанию этого года набор абитуриентов на новую программу будет проводиться по направлениям "баллистика и гидроаэродинамика" физико-технического факультета (20 бюджетных мест), а также "инноватика" факультета инновационных технологий (10 бюджетных мест). Новая программа будет содержать 3 профессиональных трека, связанных с управлением как самих БАС, так и с инфраструктурой беспилотных систем. По результатам обучения студент может получить две рабочие специальности: оператор по эксплуатации БПЛА и конструктор-чертежник.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Специалистов по работе с беспилотными летательными аппаратами начнут готовить в Томском государственном университете, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки РФ.
"Новая программа базового высшего образования "Технологии проектирования и управления беспилотными авиационными системами (БАС)" стартует с 2024/2025 года в Томском государственном университете - участнике пилотного проекта по обновлению системы высшего образования", - говорится в сообщении.
В приемную кампанию этого года набор абитуриентов на новую программу будет проводиться по направлениям "баллистика и гидроаэродинамика" физико-технического факультета (20 бюджетных мест), а также "инноватика" факультета инновационных технологий (10 бюджетных мест).
Новая программа будет содержать 3 профессиональных трека, связанных с управлением как самих БАС, так и с инфраструктурой беспилотных систем.
По результатам обучения студент может получить две рабочие специальности: оператор по эксплуатации БПЛА и конструктор-чертежник.
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