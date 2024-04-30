https://ria.ru/20240430/bespilotniki-1943185790.html

В Томске начнут готовить специалистов по работе с беспилотниками

В Томске начнут готовить специалистов по работе с беспилотниками - РИА Новости, 30.04.2024

В Томске начнут готовить специалистов по работе с беспилотниками

Специалистов по работе с беспилотными летательными аппаратами начнут готовить в Томском государственном университете, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T17:15

2024-04-30T17:15

2024-04-30T17:15

россия

томский государственный университет

образование

технологии

томск

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Специалистов по работе с беспилотными летательными аппаратами начнут готовить в Томском государственном университете, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки РФ. "Новая программа базового высшего образования "Технологии проектирования и управления беспилотными авиационными системами (БАС)" стартует с 2024/2025 года в Томском государственном университете - участнике пилотного проекта по обновлению системы высшего образования", - говорится в сообщении. В приемную кампанию этого года набор абитуриентов на новую программу будет проводиться по направлениям "баллистика и гидроаэродинамика" физико-технического факультета (20 бюджетных мест), а также "инноватика" факультета инновационных технологий (10 бюджетных мест). Новая программа будет содержать 3 профессиональных трека, связанных с управлением как самих БАС, так и с инфраструктурой беспилотных систем. По результатам обучения студент может получить две рабочие специальности: оператор по эксплуатации БПЛА и конструктор-чертежник.

https://ria.ru/20230902/bespilotniki-1893770552.html

россия

томск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, томский государственный университет, образование, технологии, томск