https://ria.ru/20240430/belgorod-1943122936.html

В Белгороде отменили сигнал о ракетной опасности

В Белгороде отменили сигнал о ракетной опасности - РИА Новости, 30.04.2024

В Белгороде отменили сигнал о ракетной опасности

Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T10:37

2024-04-30T10:37

2024-04-30T10:40

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 30 апр — РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщается в Telegram-канале городской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 10.22 мск. Через 7 минут отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.

https://ria.ru/20240430/belgorod-1943105988.html

белгород

белгородский район

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Ольга Фомченкова

происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков