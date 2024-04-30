https://ria.ru/20240430/belgorod-1943122936.html
В Белгороде отменили сигнал о ракетной опасности
В Белгороде отменили сигнал о ракетной опасности - РИА Новости, 30.04.2024
В Белгороде отменили сигнал о ракетной опасности
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T10:37
2024-04-30T10:37
2024-04-30T10:40
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 30 апр — РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщается в Telegram-канале городской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 10.22 мск. Через 7 минут отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.
https://ria.ru/20240430/belgorod-1943105988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгороде отменили сигнал о ракетной опасности
Мэрия Белгорода отменила сигнал о ракетной опасности спустя семь минут