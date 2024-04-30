https://ria.ru/20240430/belgorod-1943105988.html

Средства ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду

Средства ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду - РИА Новости, 30.04.2024

Средства ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду

В Белгородском районе сработала система ПВО, сбита одна воздушная цель на подлете к городу, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T08:05

2024-04-30T08:05

2024-04-30T08:24

специальная военная операция на украине

белгородский район

безопасность

вячеслав гладков

белгород

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Белгородском районе сработала система ПВО, сбита одна воздушная цель на подлете к городу, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности."В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбита одна воздушная цель на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.Губернатор также сообщил об отмене сигнала ракетной опасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородский район

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородский район, безопасность, вячеслав гладков, белгород, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф