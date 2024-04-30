Рейтинг@Mail.ru
Средства ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду - РИА Новости, 30.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:05 30.04.2024 (обновлено: 08:24 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/belgorod-1943105988.html
Средства ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду
Средства ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду - РИА Новости, 30.04.2024
Средства ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду
В Белгородском районе сработала система ПВО, сбита одна воздушная цель на подлете к городу, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T08:05
2024-04-30T08:24
специальная военная операция на украине
белгородский район
безопасность
вячеслав гладков
белгород
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Белгородском районе сработала система ПВО, сбита одна воздушная цель на подлете к городу, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности."В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбита одна воздушная цель на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.Губернатор также сообщил об отмене сигнала ракетной опасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородский район
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородский район, безопасность, вячеслав гладков, белгород, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Безопасность, Вячеслав Гладков, Белгород, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Средства ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду

Гладков: в Белгородском районе ПВО сбила одну воздушную цель на подлете к городу

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Белгородском районе сработала система ПВО, сбита одна воздушная цель на подлете к городу, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности.
"В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбита одна воздушная цель на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.
Губернатор также сообщил об отмене сигнала ракетной опасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородский районБезопасностьВячеслав ГладковБелгородВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала