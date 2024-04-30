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Средства ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду
Средства ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду - РИА Новости, 30.04.2024
Средства ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду
В Белгородском районе сработала система ПВО, сбита одна воздушная цель на подлете к городу, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T08:05
2024-04-30T08:05
2024-04-30T08:24
специальная военная операция на украине
белгородский район
безопасность
вячеслав гладков
белгород
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Белгородском районе сработала система ПВО, сбита одна воздушная цель на подлете к городу, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности."В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбита одна воздушная цель на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.Губернатор также сообщил об отмене сигнала ракетной опасности.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Средства ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду
Гладков: в Белгородском районе ПВО сбила одну воздушную цель на подлете к городу