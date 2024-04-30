https://ria.ru/20240430/belgorod-1943094137.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 30.04.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Ракетная опасность, объявленная в Белгороде и Белгородском районе около получаса назад, отменена, сообщило МЧС региона в Telegram-канале. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T01:51

2024-04-30T01:51

2024-04-30T01:55

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

безопасность

белгородская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ракетная опасность, объявленная в Белгороде и Белгородском районе около получаса назад, отменена, сообщило МЧС региона в Telegram-канале."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240430/boy-1943093331.html

белгород

белгородский район

белгородская область

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белгород, белгородский район, безопасность, белгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)