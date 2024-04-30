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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 30.04.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Ракетная опасность, объявленная в Белгороде и Белгородском районе около получаса назад, отменена, сообщило МЧС региона в Telegram-канале. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T01:51
2024-04-30T01:51
2024-04-30T01:55
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
безопасность
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ракетная опасность, объявленная в Белгороде и Белгородском районе около получаса назад, отменена, сообщило МЧС региона в Telegram-канале."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240430/boy-1943093331.html
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белгород, белгородский район, безопасность, белгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Безопасность, Белгородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
МЧС: в Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность