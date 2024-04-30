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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 30.04.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщила мэрия города в Telegram-канале. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T01:21
2024-04-30T01:21
2024-04-30T01:22
белгород
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщила мэрия города в Telegram-канале."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240429/ukraina-1943082720.html
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белгород, белгородский район, происшествия, россия, белгородская область
Белгород, Белгородский район, Происшествия, Россия, Белгородская область
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Мэрия: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность