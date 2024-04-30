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Маск посмеялся над мемом с Байденом из "Матрицы" - РИА Новости, 30.04.2024
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14:24 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/bayden-1943153903.html
Маск посмеялся над мемом с Байденом из "Матрицы"
Маск посмеялся над мемом с Байденом из "Матрицы" - РИА Новости, 30.04.2024
Маск посмеялся над мемом с Байденом из "Матрицы"
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск посмеялся над фотографией, высмеивающей проблемы с памятью президента США Джо Байдена. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T14:24
2024-04-30T14:24
в мире
сша
джо байден
илон маск
президентские выборы в сша
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск посмеялся над фотографией, высмеивающей проблемы с памятью президента США Джо Байдена. В социальной сети X пользователь опубликовал мем, на котором к телу персонажа фильма "Матрица" Морфеуса прифотошоплена голова Байдена в черных очках. На самой картинке присутствует подпись: "Что, если я скажу тебе, что я забыл что я сказал тебе". Отвечая на этот мем, Маск отправил смеющийся смайлик. Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. В последние месяцы проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Новую волну обеспокоенных вопросов породил отчет специального прокурора Роберта Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. В документе он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными он может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Как говорится в отчете, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом и назвать дату кончины своего сына Бо.
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в мире, сша, джо байден, илон маск, президентские выборы в сша
В мире, США, Джо Байден, Илон Маск, Президентские выборы в США
Маск посмеялся над мемом с Байденом из "Матрицы"

Маск посмеялся над мемом с забывчивым Байденом в виде Морфеуса из "Матрицы"

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск посмеялся над фотографией, высмеивающей проблемы с памятью президента США Джо Байдена.
В социальной сети X пользователь опубликовал мем, на котором к телу персонажа фильма "Матрица" Морфеуса прифотошоплена голова Байдена в черных очках. На самой картинке присутствует подпись: "Что, если я скажу тебе, что я забыл что я сказал тебе". Отвечая на этот мем, Маск отправил смеющийся смайлик.
Мем про президента США, опубликованный пользователем @TSDmemes
Мем про президента США, опубликованный пользователем @TSDmemes
Мем про президента США, опубликованный пользователем @TSDmemes
Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.
В последние месяцы проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Новую волну обеспокоенных вопросов породил отчет специального прокурора Роберта Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. В документе он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными он может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Как говорится в отчете, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом и назвать дату кончины своего сына Бо.
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