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В Киеве начали сносить барельеф в честь Переяславской рады
В Киеве начали сносить барельеф в честь Переяславской рады - РИА Новости, 30.04.2024
В Киеве начали сносить барельеф в честь Переяславской рады
Коммунальщики Киева начали снос барельефа в честь Переяславской рады, сообщил местный телеканал "Киев24". РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T17:07
2024-04-30T17:07
2024-04-30T17:07
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Коммунальщики Киева начали снос барельефа в честь Переяславской рады, сообщил местный телеканал "Киев24". Переяславская рада – состоявшееся в январе 1654 года собрание выборных представителей казаков, на котором решалось будущее Украинского гетманства. По итогам рады гетман Богдан Хмельницкий и его приближённые присягнули на верность русскому царю Алексею Михайловичу. "В столице начали демонтаж композиции в честь Переяславской рады. Демонтаж происходит в рамках дерусификации и декоммунизации столицы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Как сообщает телеканал, в центре композиции из красного гранита находятся Хмельницкий и русский посол, боярин Василий Бутурлин. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934759232.html
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Украина, Россия, Киев, Богдан Хмельницкий, Сергей Лавров, В мире
В Киеве начали сносить барельеф в честь Переяславской рады
В Киеве коммунальщики начали снос барельефа в честь Переяславской рады
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости.
Коммунальщики Киева начали снос барельефа в честь Переяславской рады, сообщил местный телеканал "Киев24
".
Переяславская рада – состоявшееся в январе 1654 года собрание выборных представителей казаков, на котором решалось будущее Украинского гетманства. По итогам рады гетман Богдан Хмельницкий и его приближённые присягнули на верность русскому царю Алексею Михайловичу.
"В столице начали демонтаж композиции в честь Переяславской рады. Демонтаж происходит в рамках дерусификации и декоммунизации столицы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Как сообщает телеканал, в центре композиции из красного гранита находятся Хмельницкий и русский посол, боярин Василий Бутурлин.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.