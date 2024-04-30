https://ria.ru/20240430/barelef-1943184353.html

В Киеве начали сносить барельеф в честь Переяславской рады

В Киеве начали сносить барельеф в честь Переяславской рады - РИА Новости, 30.04.2024

В Киеве начали сносить барельеф в честь Переяславской рады

Коммунальщики Киева начали снос барельефа в честь Переяславской рады, сообщил местный телеканал "Киев24". РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T17:07

2024-04-30T17:07

2024-04-30T17:07

украина

россия

киев

богдан хмельницкий

сергей лавров

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943183175_0:0:636:359_1920x0_80_0_0_86fa8c998f484cf2aae765845ebe7cff.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Коммунальщики Киева начали снос барельефа в честь Переяславской рады, сообщил местный телеканал "Киев24". Переяславская рада – состоявшееся в январе 1654 года собрание выборных представителей казаков, на котором решалось будущее Украинского гетманства. По итогам рады гетман Богдан Хмельницкий и его приближённые присягнули на верность русскому царю Алексею Михайловичу. "В столице начали демонтаж композиции в честь Переяславской рады. Демонтаж происходит в рамках дерусификации и декоммунизации столицы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Как сообщает телеканал, в центре композиции из красного гранита находятся Хмельницкий и русский посол, боярин Василий Бутурлин. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934759232.html

https://ria.ru/20240118/pereyaslavskaya_rada-1921603466.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киев, богдан хмельницкий, сергей лавров, в мире