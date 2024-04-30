https://ria.ru/20240430/armeniya-1943152449.html

Парламент Армении отказался обсуждать демаркацию границы с Азербайджаном

Парламент Армении отказался обсуждать демаркацию границы с Азербайджаном - РИА Новости, 30.04.2024

Парламент Армении отказался обсуждать демаркацию границы с Азербайджаном

Правящее большинство армянского парламента отказалось во вторник обсуждать представленный оппозиционной фракцией "Армения" проект заявления о делимитации и... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T14:02

2024-04-30T14:02

2024-04-30T14:02

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ЕРЕВАН, 30 апр — РИА Новости. Правящее большинство армянского парламента отказалось во вторник обсуждать представленный оппозиционной фракцией "Армения" проект заявления о делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, передает корреспондент РИА Новости. В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывают трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий. "За решение о включении проекта заявления "О демаркации и делимитации между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой", автором которого является фракция "Армения", проголосовали 27 депутатов, против - 51. Решение не принято", - сказал вице-спикер парламента Рубен Рубинян, представляя итоги голосования. Представитель фракции "Армения" Артур Хачатрян, представляя проект и касаясь договоренностей между армянской и азербайджанской комиссиями, заявил, что согласно закону "О структуре и деятельности правительства" премьер-министру предоставляется право формировать лишь совещательные органы и никто не наделял возглавляемую вице-премьером Мгером Григоряном специальную комиссию правом решать, где проходит граница. По его словам, любое изменение границы должно быть одобрено путем референдума. Авторы проекта заявления считают, что демаркация границы должна происходить на основе международных документов, в частности, Устава ООН, Венской конвенции, Хельсинкского Заключительного акта, с документом о демаркации, разработанным Секретариатом ОБСЕ в качестве ориентира. "Чтобы была реальная демаркация, необходимо установить мир. Демаркация и делимитация должны быть последовательными действиями. Линию границы следует выровнять по всему периметру, а затем приступить к демаркации. Основой демаркации должна стать граница по состоянию на 24 сентября 1993 года (день вступления Азербайджана в СНГ - ред.) а также разблокировка дорог, полная, одновременная деблокада коммуникаций при сохранении суверенитета", - заявил Хачатрян. Правящая фракция "Гражданский договор", проголосовавший против вынесения проекта заявления на обсуждение пленарного заседания парламента, считает, что он не содействует "декларированному правительством Армении мирному процессу и противоречит государственным интересам Армении".

https://ria.ru/20240427/armeniya-1942763648.html

https://ria.ru/20240420/pashinyan-1941231870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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