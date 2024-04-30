https://ria.ru/20240430/arest-1943186294.html
В УВКПЧ заявили, что следят за ситуацией с арестом митрополита УПЦ Арсения
В УВКПЧ заявили, что следят за ситуацией с арестом митрополита УПЦ Арсения - РИА Новости, 30.04.2024
В УВКПЧ заявили, что следят за ситуацией с арестом митрополита УПЦ Арсения
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) следит за ситуацией вокруг ареста на Украине наместника Свято-Успенской Святогорской лавры... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T17:18
2024-04-30T17:18
2024-04-30T17:19
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ЖЕНЕВА, 30 апр – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) следит за ситуацией вокруг ареста на Украине наместника Свято-Успенской Святогорской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Арсения, заявил РИА Новости официальный представитель организации Сейф Маганго. "Мы осведомлены об этом деле и следим за ним. Для получения дополнительной информации о наших выводах относительно свободы вероисповедания на Украине ознакомьтесь пожалуйста с нашими предыдущими публичными отчетами", - ответил он на просьбу прокомментировать ситуацию. Суд на Украине на прошлой неделе арестовал наместника Свято-Успенской Святогорской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Арсения (Яковенко) на 60 суток без альтернативы внесения залога. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ". Владыке грозит до восьми лет лишения свободы. Русская православная церковь (РПЦ) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ) – единственную каноническую православную структуру на территории страны и самую большую общину верующих. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит аресты и "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами уже вынесены обвинительные приговоры. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ.
https://ria.ru/20240422/upts-1941528004.html
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Религия, Украина, Служба безопасности Украины, ООН, Вооруженные силы Украины, В мире
В УВКПЧ заявили, что следят за ситуацией с арестом митрополита УПЦ Арсения
Маганго: УВКПЧ следит за ситуацией вокруг ареста митрополита УПЦ Арсения
ЖЕНЕВА, 30 апр – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) следит за ситуацией вокруг ареста на Украине наместника Свято-Успенской Святогорской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Арсения, заявил РИА Новости официальный представитель организации Сейф Маганго.
"Мы осведомлены об этом деле и следим за ним. Для получения дополнительной информации о наших выводах относительно свободы вероисповедания на Украине ознакомьтесь пожалуйста с нашими предыдущими публичными отчетами", - ответил он на просьбу прокомментировать ситуацию.
Суд на Украине на прошлой неделе арестовал наместника Свято-Успенской Святогорской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Арсения (Яковенко) на 60 суток без альтернативы внесения залога. Служба безопасности Украины (СБУ
) заявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ
". Владыке грозит до восьми лет лишения свободы. Русская православная церковь (РПЦ
) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ) – единственную каноническую православную структуру на территории страны и самую большую общину верующих. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит аресты и "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами уже вынесены обвинительные приговоры. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ.