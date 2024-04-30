https://ria.ru/20240430/afganistan-1943110682.html

В Афганистане шесть человек погибли при нападении на мечеть

В Афганистане шесть человек погибли при нападении на мечеть - РИА Новости, 30.04.2024

В Афганистане шесть человек погибли при нападении на мечеть

По меньшей мере шесть человек погибли, один пострадал в результате нападения вооруженного мужчины на мечеть в провинции Герат на западе Афганистана, передает... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T09:06

2024-04-30T09:06

2024-04-30T09:06

в мире

афганистан

герат (провинция)

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, один пострадал в результате нападения вооруженного мужчины на мечеть в провинции Герат на западе Афганистана, передает агентство Пажвак со ссылкой на чиновника. "Как сообщил чиновник во вторник, по меньшей мере шесть человек погибли и один пострадал в результате нападения неизвестного вооруженного мужчины на мечеть в западной провинции Герат", - передает агентство. Агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя министерства внутренних дел Афганистана Абдула Матина Кани передает, что нападение произошло в округе Гузара указанной провинции.

https://ria.ru/20240127/napadenie-1923855814.html

афганистан

герат (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, афганистан, герат (провинция)