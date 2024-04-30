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В Афганистане шесть человек погибли при нападении на мечеть - РИА Новости, 30.04.2024
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09:06 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/afganistan-1943110682.html
В Афганистане шесть человек погибли при нападении на мечеть
В Афганистане шесть человек погибли при нападении на мечеть - РИА Новости, 30.04.2024
В Афганистане шесть человек погибли при нападении на мечеть
По меньшей мере шесть человек погибли, один пострадал в результате нападения вооруженного мужчины на мечеть в провинции Герат на западе Афганистана, передает... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T09:06
2024-04-30T09:06
в мире
афганистан
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, один пострадал в результате нападения вооруженного мужчины на мечеть в провинции Герат на западе Афганистана, передает агентство Пажвак со ссылкой на чиновника. "Как сообщил чиновник во вторник, по меньшей мере шесть человек погибли и один пострадал в результате нападения неизвестного вооруженного мужчины на мечеть в западной провинции Герат", - передает агентство. Агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя министерства внутренних дел Афганистана Абдула Матина Кани передает, что нападение произошло в округе Гузара указанной провинции.
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афганистан
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в мире, афганистан, герат (провинция)
В мире, Афганистан, Герат (провинция)
В Афганистане шесть человек погибли при нападении на мечеть

В Герате при нападении вооруженного мужчины на мечеть погибли шесть человек

© AP Photo / Ebrahim NorooziАвтомобиль скорой помощи в Афганистане
Автомобиль скорой помощи в Афганистане - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Автомобиль скорой помощи в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, один пострадал в результате нападения вооруженного мужчины на мечеть в провинции Герат на западе Афганистана, передает агентство Пажвак со ссылкой на чиновника.
"Как сообщил чиновник во вторник, по меньшей мере шесть человек погибли и один пострадал в результате нападения неизвестного вооруженного мужчины на мечеть в западной провинции Герат", - передает агентство.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя министерства внутренних дел Афганистана Абдула Матина Кани передает, что нападение произошло в округе Гузара указанной провинции.
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