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В Афганистане шесть человек погибли при нападении на мечеть
В Афганистане шесть человек погибли при нападении на мечеть - РИА Новости, 30.04.2024
В Афганистане шесть человек погибли при нападении на мечеть
По меньшей мере шесть человек погибли, один пострадал в результате нападения вооруженного мужчины на мечеть в провинции Герат на западе Афганистана, передает... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T09:06
2024-04-30T09:06
2024-04-30T09:06
в мире
афганистан
герат (провинция)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, один пострадал в результате нападения вооруженного мужчины на мечеть в провинции Герат на западе Афганистана, передает агентство Пажвак со ссылкой на чиновника. "Как сообщил чиновник во вторник, по меньшей мере шесть человек погибли и один пострадал в результате нападения неизвестного вооруженного мужчины на мечеть в западной провинции Герат", - передает агентство. Агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя министерства внутренних дел Афганистана Абдула Матина Кани передает, что нападение произошло в округе Гузара указанной провинции.
https://ria.ru/20240127/napadenie-1923855814.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, герат (провинция)
В мире, Афганистан, Герат (провинция)
В Афганистане шесть человек погибли при нападении на мечеть
В Герате при нападении вооруженного мужчины на мечеть погибли шесть человек