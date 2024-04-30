https://ria.ru/20240430/abatskoe-1943142800.html
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до 1223 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до 1223 сантиметров - РИА Новости, 30.04.2024
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до 1223 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 14.00 (12.00 мск) составляет 1223 сантиметра, прибавив за последние два часа один сантиметр,... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T12:57
2024-04-30T12:57
2024-04-30T12:57
происшествия
тюменская область
ишим (река)
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 30 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 14.00 (12.00 мск) составляет 1223 сантиметра, прибавив за последние два часа один сантиметр, сообщает правительство Тюменской области в Telegram-канала. Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала информцентра правительства региона, в 14.00 (12.00 мск) во вторник уровень воды был 1223 сантиметра, на 8.00 (6.00 мск) он был на отметке 1221 сантиметр, подъем с утра составил 2 сантиметра. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. По данным властей, напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая. В селе Абатское с 27 апреля из-за угрозы затопления и подтопления улиц проводится экстренная эвакуация. При наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысяч человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысяч человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России на вторник, в 36 населенных пунктах затоплено 205 жилых домов, 523 дачных дома, 2 935 приусадебных участков, 25 участков автодорог. Всего в области эвакуировано более 6 тысяч человек, 665 из них, в том числе 231 ребенок - в пунктах временного размещения.
https://ria.ru/20240430/pavodka-1943125261.html
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происшествия, тюменская область, ишим (река), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тюменская область, Ишим (река), Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся до 1223 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское поднялся на 1 см до 1223 см
ТЮМЕНЬ, 30 апр – РИА Новости.
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на 14.00 (12.00 мск) составляет 1223 сантиметра, прибавив за последние два часа один сантиметр, сообщает правительство Тюменской области в Telegram-канала
.
Согласно данным гидрологических бюллетеней из Telegram-канала информцентра правительства региона, в 14.00 (12.00 мск) во вторник уровень воды был 1223 сантиметра, на 8.00 (6.00 мск) он был на отметке 1221 сантиметр, подъем с утра составил 2 сантиметра.
Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров. По данным властей, напряженная паводковая обстановка в Абатском районе может сохраниться до 15 мая.
В селе Абатское с 27 апреля из-за угрозы затопления и подтопления улиц проводится экстренная эвакуация. При наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысяч человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысяч человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС России на вторник, в 36 населенных пунктах затоплено 205 жилых домов, 523 дачных дома, 2 935 приусадебных участков, 25 участков автодорог. Всего в области эвакуировано более 6 тысяч человек, 665 из них, в том числе 231 ребенок - в пунктах временного размещения.