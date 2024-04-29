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Умерла актриса из "Карнавальной ночи" Зоя Зелинская - РИА Новости, 29.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:04 29.04.2024 (обновлено: 16:06 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/zelinskaya-1943020507.html
Умерла актриса из "Карнавальной ночи" Зоя Зелинская
Умерла актриса из "Карнавальной ночи" Зоя Зелинская - РИА Новости, 29.04.2024
Умерла актриса из "Карнавальной ночи" Зоя Зелинская
Народная артистка России Зоя Зелинская умерла на 95-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра сатиры. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T13:04
2024-04-29T16:06
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Народная артистка России Зоя Зелинская умерла на 95-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра сатиры."Ушла из жизни народная артистка России Зоя Николаевна Зелинская. Коллектив театра приносит глубокие соболезнования родным и близким Зои Николаевны", — сказала собеседница агентства.Информация о дате и месте прощания появится позже, добавили в пресс-службе.Зоя Зелинская родилась 8 декабря 1929 года. Она проработала в Театре сатиры 70 лет, придя в труппу в 1954 году. Актриса сыграла в спектаклях "Грустно, но смешно", "Как пришить старушку", "Баня", "Мистерия-буфф", "А был ли Иван Иванович?", "Где мы?!..." и многих других.На счету Зелинской 35 ролей в фильмах и сериалах. В кино она дебютировала в 1956 году, сыграв в эпизоде знаменитой комедии "Карнавальная ночь". Широкую известность принесла ей роль пани Терезы в телепередаче "Кабачок 13 стульев". Актриса снималась также в сериалах "На углу у Патриарших", "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского", "Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант" и других.
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россия, новости культуры
Культура, Россия, Новости культуры
Умерла актриса из "Карнавальной ночи" Зоя Зелинская

Актриса из "Карнавальной ночи" Зоя Зелинская умерла на 95-м году жизни

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАктриса Зоя Зелинская
Актриса Зоя Зелинская - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Актриса Зоя Зелинская. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Народная артистка России Зоя Зелинская умерла на 95-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра сатиры.
"Ушла из жизни народная артистка России Зоя Николаевна Зелинская. Коллектив театра приносит глубокие соболезнования родным и близким Зои Николаевны", — сказала собеседница агентства.
Информация о дате и месте прощания появится позже, добавили в пресс-службе.
Зоя Зелинская родилась 8 декабря 1929 года. Она проработала в Театре сатиры 70 лет, придя в труппу в 1954 году. Актриса сыграла в спектаклях "Грустно, но смешно", "Как пришить старушку", "Баня", "Мистерия-буфф", "А был ли Иван Иванович?", "Где мы?!..." и многих других.
На счету Зелинской 35 ролей в фильмах и сериалах. В кино она дебютировала в 1956 году, сыграв в эпизоде знаменитой комедии "Карнавальная ночь". Широкую известность принесла ей роль пани Терезы в телепередаче "Кабачок 13 стульев". Актриса снималась также в сериалах "На углу у Патриарших", "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского", "Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант" и других.
 
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