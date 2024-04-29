Несколько недель. Зеленского поставили на место после дерзких слов о России
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о России.
В своем посту глава киевского режима утверждает, что российская армия сейчас пытается воспользоваться ситуацией, пока ВСУ ждут поставок от союзников. Зеленский призвал передать 155-мм артиллерийские снаряды, дальнобойные орудия и системы ПВО.
"Зеленский, НАТО вас не спасет", — написал Kilch Warrior.
"Клоун Зеленский, ты кое о чем забыл. Через несколько недель ты уже не будешь законным президентом Украины. А что будет потом? Лучше тебе уже бежать", — добавил Peter.
"Как насчет того, чтобы перестать терять танки на сотни миллионов долларов?" — задал вопрос Joseph Magnani.
"Надеюсь, украинский народ когда-нибудь поймет, как его использовали не по назначению, и привлечет вас и вашу банду к ответственности", — поделился мнением Morten Wilder.
"Согласно вашей пропаганде, вы уже убили всех русских, разве не так? Зачем вам еще оружие? Отправляйтесь в Москву и садитесь за стол Путина. Кучка комедиантов и потерянные души", — возмутился Magnificencia y Paz.
"Президент Зеленский, поразительно видеть, как вы снова выпрашиваете у НАТО больше оружия и помощи, игнорируя при этом разрушительные последствия продолжающейся эскалации. Ваше неустанное стремление к военным решениям привело лишь к новым страданиям и разрушениям для украинского народа. Между тем соучастие НАТО в разжигании этого конфликта лишь увековечило цикл насилия. Когда же вы поймете, что дипломатия и диалог — это единственный путь к подлинному миру и безопасности? Украинский народ заслуживает большего, чем быть пешками в вашей игре в геополитические шахматы", — резюмировал Nexus Frontlines.
Президент США Джо Байден в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на один миллиард долларов.
Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.