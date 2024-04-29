https://ria.ru/20240429/zelenskiy-1943063409.html

Несколько недель. Зеленского поставили на место после дерзких слов о России

Несколько недель. Зеленского поставили на место после дерзких слов о России - РИА Новости, 29.04.2024

Несколько недель. Зеленского поставили на место после дерзких слов о России

Пользователи соцсети Х раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о России. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T18:23

2024-04-29T18:23

2024-04-29T18:23

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

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владимир зеленский

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сергей лавров

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о России.В своем посту глава киевского режима утверждает, что российская армия сейчас пытается воспользоваться ситуацией, пока ВСУ ждут поставок от союзников. Зеленский призвал передать 155-мм артиллерийские снаряды, дальнобойные орудия и системы ПВО."Зеленский, НАТО вас не спасет", — написал Kilch Warrior. "Клоун Зеленский, ты кое о чем забыл. Через несколько недель ты уже не будешь законным президентом Украины. А что будет потом? Лучше тебе уже бежать", — добавил Peter. "Как насчет того, чтобы перестать терять танки на сотни миллионов долларов?" — задал вопрос Joseph Magnani. "Надеюсь, украинский народ когда-нибудь поймет, как его использовали не по назначению, и привлечет вас и вашу банду к ответственности", — поделился мнением Morten Wilder. "Согласно вашей пропаганде, вы уже убили всех русских, разве не так? Зачем вам еще оружие? Отправляйтесь в Москву и садитесь за стол Путина. Кучка комедиантов и потерянные души", — возмутился Magnificencia y Paz. "Президент Зеленский, поразительно видеть, как вы снова выпрашиваете у НАТО больше оружия и помощи, игнорируя при этом разрушительные последствия продолжающейся эскалации. Ваше неустанное стремление к военным решениям привело лишь к новым страданиям и разрушениям для украинского народа. Между тем соучастие НАТО в разжигании этого конфликта лишь увековечило цикл насилия. Когда же вы поймете, что дипломатия и диалог — это единственный путь к подлинному миру и безопасности? Украинский народ заслуживает большего, чем быть пешками в вашей игре в геополитические шахматы", — резюмировал Nexus Frontlines. Президент США Джо Байден в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на один миллиард долларов.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.

https://ria.ru/20240429/ukraina-1943052436.html

https://ria.ru/20240429/syrskiy-1943043991.html

https://ria.ru/20240429/ukraina-1943035734.html

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украина

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