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Несколько недель. Зеленского поставили на место после дерзких слов о России - РИА Новости, 29.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:23 29.04.2024
https://ria.ru/20240429/zelenskiy-1943063409.html
Несколько недель. Зеленского поставили на место после дерзких слов о России
Несколько недель. Зеленского поставили на место после дерзких слов о России - РИА Новости, 29.04.2024
Несколько недель. Зеленского поставили на место после дерзких слов о России
Пользователи соцсети Х раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о России. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T18:23
2024-04-29T18:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
джо байден
сергей лавров
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о России.В своем посту глава киевского режима утверждает, что российская армия сейчас пытается воспользоваться ситуацией, пока ВСУ ждут поставок от союзников. Зеленский призвал передать 155-мм артиллерийские снаряды, дальнобойные орудия и системы ПВО."Зеленский, НАТО вас не спасет", — написал Kilch Warrior. "Клоун Зеленский, ты кое о чем забыл. Через несколько недель ты уже не будешь законным президентом Украины. А что будет потом? Лучше тебе уже бежать", — добавил Peter. "Как насчет того, чтобы перестать терять танки на сотни миллионов долларов?" — задал вопрос Joseph Magnani. "Надеюсь, украинский народ когда-нибудь поймет, как его использовали не по назначению, и привлечет вас и вашу банду к ответственности", — поделился мнением Morten Wilder. "Согласно вашей пропаганде, вы уже убили всех русских, разве не так? Зачем вам еще оружие? Отправляйтесь в Москву и садитесь за стол Путина. Кучка комедиантов и потерянные души", — возмутился Magnificencia y Paz. "Президент Зеленский, поразительно видеть, как вы снова выпрашиваете у НАТО больше оружия и помощи, игнорируя при этом разрушительные последствия продолжающейся эскалации. Ваше неустанное стремление к военным решениям привело лишь к новым страданиям и разрушениям для украинского народа. Между тем соучастие НАТО в разжигании этого конфликта лишь увековечило цикл насилия. Когда же вы поймете, что дипломатия и диалог — это единственный путь к подлинному миру и безопасности? Украинский народ заслуживает большего, чем быть пешками в вашей игре в геополитические шахматы", — резюмировал Nexus Frontlines. Президент США Джо Байден в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на один миллиард долларов.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
https://ria.ru/20240429/ukraina-1943052436.html
https://ria.ru/20240429/syrskiy-1943043991.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, сергей лавров, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, НАТО

Несколько недель. Зеленского поставили на место после дерзких слов о России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о России.
В своем посту глава киевского режима утверждает, что российская армия сейчас пытается воспользоваться ситуацией, пока ВСУ ждут поставок от союзников. Зеленский призвал передать 155-мм артиллерийские снаряды, дальнобойные орудия и системы ПВО.
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"Зеленский, НАТО вас не спасет", — написал Kilch Warrior.
"Клоун Зеленский, ты кое о чем забыл. Через несколько недель ты уже не будешь законным президентом Украины. А что будет потом? Лучше тебе уже бежать", — добавил Peter.
"Как насчет того, чтобы перестать терять танки на сотни миллионов долларов?" — задал вопрос Joseph Magnani.
"Надеюсь, украинский народ когда-нибудь поймет, как его использовали не по назначению, и привлечет вас и вашу банду к ответственности", — поделился мнением Morten Wilder.
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"Согласно вашей пропаганде, вы уже убили всех русских, разве не так? Зачем вам еще оружие? Отправляйтесь в Москву и садитесь за стол Путина. Кучка комедиантов и потерянные души", — возмутился Magnificencia y Paz.
"Президент Зеленский, поразительно видеть, как вы снова выпрашиваете у НАТО больше оружия и помощи, игнорируя при этом разрушительные последствия продолжающейся эскалации. Ваше неустанное стремление к военным решениям привело лишь к новым страданиям и разрушениям для украинского народа. Между тем соучастие НАТО в разжигании этого конфликта лишь увековечило цикл насилия. Когда же вы поймете, что дипломатия и диалог — это единственный путь к подлинному миру и безопасности? Украинский народ заслуживает большего, чем быть пешками в вашей игре в геополитические шахматы", — резюмировал Nexus Frontlines.
Президент США Джо Байден в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В Пентагоне сразу же после подписания Байденом соответствующего документа сообщили, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на один миллиард долларов.
Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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