https://ria.ru/20240429/zasedanie-1943087248.html
США не выдали визу делегату России для участия в заседании комитета ГА ООН
США не выдали визу делегату России для участия в заседании комитета ГА ООН - РИА Новости, 29.04.2024
США не выдали визу делегату России для участия в заседании комитета ГА ООН
США не выдали визу представителю российской делегации для участия в заседании комитета по информации Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил первый заместитель... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T23:04
2024-04-29T23:04
2024-04-29T23:59
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ООН, 29 апр — РИА Новости. США не выдали визу представителю российской делегации для участия в заседании комитета по информации Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил первый заместитель постпреда при организации Дмитрий Полянский."Вынуждены начать выступление <...> с вопроса о том, что американская сторона продолжает систематически злоупотреблять положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру ООН. <...> Вновь сорвано участие в работе 46-й сессии кмитета по информации ГА представителя российской делегации из-за невыдачи ему визы, несмотря на своевременно поданные документы", — сказал дипломат.Он назвал это очередным грубым нарушением обязательств, содержащихся в Соглашении о центральных органах ООН. Таким образом, США показали истинное отношение к вопросам защиты свободы доступа к информации и плюрализма СМИ, добавил Полянский.Зампостпреда выразил надежду, что Секретариат ООН и руководство профильных структур организации приложат необходимые усилия для урегулирования этой проблемы.Последние годы представители России регулярно сталкивались с трудностями при получении американских виз. Так, в октябре прошлого года Соединенные Штаты не выдали необходимые документы российскими делегатам, планировавшим посетить встречу "ядерной пятерки" в Нью-Йорке.Кроме того, в апреле 2023-го США одобрили визы не всем делегатам для участия в заседании Совбеза ООН.
https://ria.ru/20240429/rossiya-1943018278.html
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сша, россия, оон, нью-йорк (город), в мире, дмитрий полянский, генеральная ассамблея оон
США, Россия, ООН, Нью-Йорк (город), В мире, Дмитрий Полянский, Генеральная Ассамблея ООН
ООН, 29 апр — РИА Новости. США не выдали визу представителю российской делегации для участия в заседании комитета по информации Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил первый заместитель постпреда при организации Дмитрий Полянский.
"Вынуждены начать выступление <...> с вопроса о том, что американская сторона продолжает систематически злоупотреблять положением страны, принимающей у себя штаб-квартиру ООН. <...> Вновь сорвано участие в работе 46-й сессии кмитета по информации ГА представителя российской делегации из-за невыдачи ему визы, несмотря на своевременно поданные документы", — сказал дипломат.
Он назвал это очередным грубым нарушением обязательств, содержащихся в Соглашении о центральных органах ООН. Таким образом, США показали истинное отношение к вопросам защиты свободы доступа к информации и плюрализма СМИ, добавил Полянский.
Раздел 11 Соглашения о центральных органах ООН гласит, что американские власти не должны препятствовать проезду в район Центральных учреждений или выезду из него:
1) представителей или должностных лиц, членов ООН или специализированных учреждений, а также их семей;
2) экспертов, выполняющих поручения организации или спецучреждений;
3) представителей СМИ, аккредитованных при ООН или спецучреждениях;
4) представителей НПО, привлекаемых ООН для консультаций;
5) лиц, приглашенных в район Центральных учреждений ООН или спецучреждений по служебным делам.
Зампостпреда выразил надежду, что Секретариат ООН и руководство профильных структур организации приложат необходимые усилия для урегулирования этой проблемы.
Последние годы представители России
регулярно сталкивались с трудностями при получении американских виз. Так, в октябре прошлого года Соединенные Штаты не выдали необходимые документы российскими делегатам, планировавшим посетить встречу "ядерной пятерки" в Нью-Йорке.
Кроме того, в апреле 2023-го США одобрили визы не всем делегатам для участия в заседании Совбеза ООН.