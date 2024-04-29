США не выдали визу делегату России для участия в заседании комитета ГА ООН

Раздел 11 Соглашения о центральных органах ООН гласит, что американские власти не должны препятствовать проезду в район Центральных учреждений или выезду из него:

1) представителей или должностных лиц, членов ООН или специализированных учреждений, а также их семей;

2) экспертов, выполняющих поручения организации или спецучреждений;

3) представителей СМИ, аккредитованных при ООН или спецучреждениях;

4) представителей НПО, привлекаемых ООН для консультаций;

5) лиц, приглашенных в район Центральных учреждений ООН или спецучреждений по служебным делам.