https://ria.ru/20240429/zapchasti-1943004853.html
В ВСУ пожаловались на нехватку запчастей для ремонта западной техники
В ВСУ пожаловались на нехватку запчастей для ремонта западной техники - РИА Новости, 29.04.2024
В ВСУ пожаловались на нехватку запчастей для ремонта западной техники
Украине критически не хватает запчастей для ремонта западной техники, заявил заместитель командира батальона 5-й штурмовой бригады ВСУ Михаил Онуфер в интервью... РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T10:47
2024-04-29T10:47
2024-04-29T14:49
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украине критически не хватает запчастей для ремонта западной техники, заявил заместитель командира батальона 5-й штурмовой бригады ВСУ Михаил Онуфер в интервью изданию "Украинская правда". "Еще одна проблема — это нехватка ремонтных комплектов на западную технику. Поэтому из десяти машин может ездить пять — все целые, просто гусениц нет. Помощь вроде бы есть, а использовать ее по назначению ты не можешь. Вот, например: есть более старые М113 с металлическими гусеницами, а новейшая модернизация — М113 G4 — она лучше, проходнее, но часть ее гусениц имеет резиновые элементы. Металл сносить тяжело, он ездит, а вот G4 — ждут своего лучшего времени", — сказал военнослужащий. По его словам, после поражения машины ее часто разбирают и используют как донора для другой техники. "Сначала все держали, думали, что вот партнеры дадут нам новые гусеницы, например. А потом, по-видимому, командование поняло, что ждать слишком долго, а техника нужна уже сейчас, поэтому начали разбирать ту, которая непригодна для езды. То есть чтобы из трех нерабочих сделать одну-две рабочие", — добавил Онуфер. Еще одной проблемой он назвал иностранный язык в описаниях машин, которым в ВСУ не владеют. "Когда в 2022-м нам только передали бронетранспортеры М113, они приехали с англоязычными таблами. Механики, а это были взрослые дяди, лет по пятьдесят, сели — раз, не на ту кнопку нажали, что-то сломали. Командование тогда не додумалось наклеить бирочки с переводом: масса, двигатель, старт, стоп, экстренная остановка, пожаротушение", — заключил собеседник издания.По информации газеты Washington Post, украинские военные жалуются на нехватку запчастей для ремонта американских БМП Bradley: чтобы их получить, нужно подать официальный запрос старшему командующему, но и у того они в ограниченном количестве. Поэтому некоторая поврежденная техника просто не используется.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240114/vsu-1921301152.html
https://ria.ru/20240229/unichtozhenie-1930135859.html
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В ВСУ пожаловались на нехватку запчастей для ремонта западной техники
Замкомбата Онуфер: Украине не хватает запчастей для ремонта западной техники
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости.
Украине критически не хватает запчастей для ремонта западной техники, заявил заместитель командира батальона 5-й штурмовой бригады ВСУ Михаил Онуфер в интервью изданию "Украинская правда"
.
"Еще одна проблема — это нехватка ремонтных комплектов на западную технику. Поэтому из десяти машин может ездить пять — все целые, просто гусениц нет. Помощь вроде бы есть, а использовать ее по назначению ты не можешь. Вот, например: есть более старые М113 с металлическими гусеницами, а новейшая модернизация — М113 G4 — она лучше, проходнее, но часть ее гусениц имеет резиновые элементы. Металл сносить тяжело, он ездит, а вот G4 — ждут своего лучшего времени", — сказал военнослужащий.
По его словам, после поражения машины ее часто разбирают и используют как донора для другой техники.
"Сначала все держали, думали, что вот партнеры дадут нам новые гусеницы, например. А потом, по-видимому, командование поняло, что ждать слишком долго, а техника нужна уже сейчас, поэтому начали разбирать ту, которая непригодна для езды. То есть чтобы из трех нерабочих сделать одну-две рабочие", — добавил Онуфер.
Еще одной проблемой он назвал иностранный язык в описаниях машин, которым в ВСУ не владеют.
"Когда в 2022-м нам только передали бронетранспортеры М113, они приехали с англоязычными таблами. Механики, а это были взрослые дяди, лет по пятьдесят, сели — раз, не на ту кнопку нажали, что-то сломали. Командование тогда не додумалось наклеить бирочки с переводом: масса, двигатель, старт, стоп, экстренная остановка, пожаротушение", — заключил собеседник издания.
По информации газеты Washington Post, украинские военные жалуются на нехватку запчастей для ремонта американских БМП Bradley: чтобы их получить, нужно подать официальный запрос старшему командующему, но и у того они в ограниченном количестве. Поэтому некоторая поврежденная техника просто не используется.
Россия
не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.