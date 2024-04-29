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Комитет парламента Грузии поддержал законопроект об иноагентах во II чтении - РИА Новости, 29.04.2024
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18:04 29.04.2024 (обновлено: 18:05 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/zakonoproekt-1943061265.html
Комитет парламента Грузии поддержал законопроект об иноагентах во II чтении
Комитет парламента Грузии поддержал законопроект об иноагентах во II чтении - РИА Новости, 29.04.2024
Комитет парламента Грузии поддержал законопроект об иноагентах во II чтении
Юридический комитет парламента Грузии поддержал во втором чтении законопроект об иноагентах, трансляция велась на сайте законодательного органа. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T18:04
2024-04-29T18:05
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ТБИЛИСИ, 29 апр - РИА Новости. Юридический комитет парламента Грузии поддержал во втором чтении законопроект об иноагентах, трансляция велась на сайте законодательного органа. Заседание комитета началось в 9 утра (8.00 мск) и проходило шумно. Произошли словесные перепалки между депутатами оппозиционных партий и правящей команды. Председатель комитета Анри Оханашвили в итоге выгнал из зала заседаний 14 оппозиционеров. Ранее парламент Грузии большинством голосов уже принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Одновременно с парламентскими процедурами в Тбилиси проходят непрерывные акции против принятия этого закона. Теперь парламент должен рассмотреть законопроект во втором чтении на пленарном заседании.
https://ria.ru/20240415/draka-1940141310.html
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Митинг партии "Грузинская мечта" в поддержку закона об иноагентах
Комитет парламента Грузии поддержал ко второму чтению законопроект об иноагентах. Тем временем, у стен грузинского парламента в Тбилиси начинается митинг правящей партии "Грузинская мечта" в поддержку закона об иноагентах.
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в мире, грузия, тбилиси
В мире, Грузия, Тбилиси
Комитет парламента Грузии поддержал законопроект об иноагентах во II чтении

Юридический комитет парламента Грузии одобрил проект об иноагентах во II чтении

© Фото : Parliament of GeorgiaПленарное заседание парламента Грузии
Пленарное заседание парламента Грузии - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© Фото : Parliament of Georgia
Пленарное заседание парламента Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 29 апр - РИА Новости. Юридический комитет парламента Грузии поддержал во втором чтении законопроект об иноагентах, трансляция велась на сайте законодательного органа.
Заседание комитета началось в 9 утра (8.00 мск) и проходило шумно. Произошли словесные перепалки между депутатами оппозиционных партий и правящей команды. Председатель комитета Анри Оханашвили в итоге выгнал из зала заседаний 14 оппозиционеров.
Ранее парламент Грузии большинством голосов уже принял в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Одновременно с парламентскими процедурами в Тбилиси проходят непрерывные акции против принятия этого закона. Теперь парламент должен рассмотреть законопроект во втором чтении на пленарном заседании.
Драка в ходе рассмотрения закона об иноагентах в парламенте Грузии
В парламенте Грузии произошла драка при рассмотрении закона об иноагентах
15 апреля, 13:41
 
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