https://ria.ru/20240429/zakhoroneniya-1943046989.html
В Авдеевке нашли захоронения мирных жителей со следами пыток
В Авдеевке нашли захоронения мирных жителей со следами пыток - РИА Новости, 29.04.2024
В Авдеевке нашли захоронения мирных жителей со следами пыток
В Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T16:26
2024-04-29T16:26
2024-04-29T16:58
специальная военная операция на украине
авдеевка
киев
родион мирошник
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881287561_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_3a41e9cd14931a7f8f09039d064bbb91.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале."Следователи СК России будут расследовать очередные преступления вооруженных формирований Украины в отношении мирных жителей Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой Народной Республики. <...> Cообщается, что в Авдеевке (ДНР) обнаружены захоронения мирных жителей со следами пыток", — говорится в релизе. В ведомстве пообещали установить все обстоятельства произошедшего и всех причастных к совершению преступлений. Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Российские войска освободили город 17 февраля.Вскоре после этого посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал РИА Новости, что в Авдеевке, по предварительной информации, находились тайные захоронения и пыточные. Киевский режим держал там жителей в заключении по политическим мотивам.Глава ДНР Денис Пушилин, со своей стороны, отметил, что в Авдеевке зафиксировали множество военных преступлений в отношении гражданского населения со стороны ВСУ.
https://ria.ru/20240220/pytochnye-1928602915.html
https://ria.ru/20240419/ukraina-1941111189.html
авдеевка
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881287561_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_57e15adc91e559d4e0bd9b615d08a8de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авдеевка, киев, родион мирошник, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Киев, Родион Мирошник, Происшествия
В Авдеевке нашли захоронения мирных жителей со следами пыток
СК в Авдеевке будет расследовать захоронения мирных жителей со следами пыток