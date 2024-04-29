https://ria.ru/20240429/zakhoroneniya-1943046989.html

В Авдеевке нашли захоронения мирных жителей со следами пыток

В Авдеевке нашли захоронения мирных жителей со следами пыток - РИА Новости, 29.04.2024

В Авдеевке нашли захоронения мирных жителей со следами пыток

В Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T16:26

2024-04-29T16:26

2024-04-29T16:58

специальная военная операция на украине

авдеевка

киев

родион мирошник

происшествия

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале."Следователи СК России будут расследовать очередные преступления вооруженных формирований Украины в отношении мирных жителей Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой Народной Республики. <...> Cообщается, что в Авдеевке (ДНР) обнаружены захоронения мирных жителей со следами пыток", — говорится в релизе. В ведомстве пообещали установить все обстоятельства произошедшего и всех причастных к совершению преступлений. Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Российские войска освободили город 17 февраля.Вскоре после этого посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал РИА Новости, что в Авдеевке, по предварительной информации, находились тайные захоронения и пыточные. Киевский режим держал там жителей в заключении по политическим мотивам.Глава ДНР Денис Пушилин, со своей стороны, отметил, что в Авдеевке зафиксировали множество военных преступлений в отношении гражданского населения со стороны ВСУ.

https://ria.ru/20240220/pytochnye-1928602915.html

https://ria.ru/20240419/ukraina-1941111189.html

авдеевка

киев

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авдеевка, киев, родион мирошник, происшествия