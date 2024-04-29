Рейтинг@Mail.ru
В Авдеевке нашли захоронения мирных жителей со следами пыток - РИА Новости, 29.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:26 29.04.2024 (обновлено: 16:58 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/zakhoroneniya-1943046989.html
В Авдеевке нашли захоронения мирных жителей со следами пыток
В Авдеевке нашли захоронения мирных жителей со следами пыток - РИА Новости, 29.04.2024
В Авдеевке нашли захоронения мирных жителей со следами пыток
В Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T16:26
2024-04-29T16:58
специальная военная операция на украине
авдеевка
киев
родион мирошник
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881287561_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_3a41e9cd14931a7f8f09039d064bbb91.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале."Следователи СК России будут расследовать очередные преступления вооруженных формирований Украины в отношении мирных жителей Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой Народной Республики. &lt;...&gt; Cообщается, что в Авдеевке (ДНР) обнаружены захоронения мирных жителей со следами пыток", — говорится в релизе. В ведомстве пообещали установить все обстоятельства произошедшего и всех причастных к совершению преступлений. Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Российские войска освободили город 17 февраля.Вскоре после этого посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал РИА Новости, что в Авдеевке, по предварительной информации, находились тайные захоронения и пыточные. Киевский режим держал там жителей в заключении по политическим мотивам.Глава ДНР Денис Пушилин, со своей стороны, отметил, что в Авдеевке зафиксировали множество военных преступлений в отношении гражданского населения со стороны ВСУ.
https://ria.ru/20240220/pytochnye-1928602915.html
https://ria.ru/20240419/ukraina-1941111189.html
авдеевка
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881287561_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_57e15adc91e559d4e0bd9b615d08a8de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авдеевка, киев, родион мирошник, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Киев, Родион Мирошник, Происшествия
В Авдеевке нашли захоронения мирных жителей со следами пыток

СК в Авдеевке будет расследовать захоронения мирных жителей со следами пыток

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения СК России проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения СК России проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник криминалистического подразделения СК России проводит следственные действия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Авдеевке обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале.
"Следователи СК России будут расследовать очередные преступления вооруженных формирований Украины в отношении мирных жителей Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой Народной Республики. <...> Cообщается, что в Авдеевке (ДНР) обнаружены захоронения мирных жителей со следами пыток", — говорится в релизе.
Разрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
В ДНР рассказали об украинских пыточных в Авдеевке
20 февраля, 23:01
В ведомстве пообещали установить все обстоятельства произошедшего и всех причастных к совершению преступлений.
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Российские войска освободили город 17 февраля.
Вскоре после этого посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал РИА Новости, что в Авдеевке, по предварительной информации, находились тайные захоронения и пыточные. Киевский режим держал там жителей в заключении по политическим мотивам.
Глава ДНР Денис Пушилин, со своей стороны, отметил, что в Авдеевке зафиксировали множество военных преступлений в отношении гражданского населения со стороны ВСУ.
Журналист в помещении бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Подполье рассказало о пытках, которые устраивают украинские спецслужбы
19 апреля, 17:39
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаКиевРодион МирошникПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала