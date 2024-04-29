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В США задержали кандидата в президенты - РИА Новости, 29.04.2024
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01:51 29.04.2024 (обновлено: 10:34 29.04.2024)
https://ria.ru/20240429/zaderzhanie-1942977573.html
В США задержали кандидата в президенты
В США задержали кандидата в президенты - РИА Новости, 29.04.2024
В США задержали кандидата в президенты
Кандидата в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн задержали на пропалестинской акции протеста, заявил ее избирательный штаб в соцсети Х. РИА Новости, 29.04.2024
2024-04-29T01:51
2024-04-29T10:34
в мире
сша
сент-луис
чикаго
джилл стайн
джулиан ассанж
wikileaks
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Кандидата в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн задержали на пропалестинской акции протеста, заявил ее избирательный штаб в соцсети Х.&quot;Джилл Стайн, руководитель ее избирательного штаба Джейсон Колл и заместитель руководителя избирательного штаба Келли Меррилл-Кайер были задержаны в Университете Вашингтона в Сент-Луисе во время поддержки протеста против связи университета с войной в Газе&quot;, — говорится в сообщении.Джейсон Колл рассказал телеканалу Fox News, что Стайн оказалась среди порядка ста задержанных на акции, проходившей на территории университета. Протестующие, разбив палаточный лагерь, требовали, чтобы университет прекратил участие в акционерном капитале компании Boeing, "которая производит боеприпасы, используемые в продолжающемся геноциде палестинского народа в Газе, на находящемся неподалеку предприятии в Сент-Чарльзе"."Избирательный штаб Стайн поддерживает требования студентов и их мирный протест и собрания в кампусе", — отметил глава избирательного штаба.Стайн, уроженке Чикаго и выпускнице Гарварда, 73 года. Президентская кампания для нее не в новинку: она баллотировалась от Партии зеленых в 2012 и 2016 году, а до этого дважды пыталась стать губернатором Массачусетса. В этом штате в конце 1990-х она начала активистскую деятельность, заявляя, что здоровье людей напрямую зависит от окружающей среды. Среди заметных кампаний Стайн последних лет — выступления в защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа во главе движения "Врачи за Ассанжа". По словам Стайн, обращение с журналистом "равносильно психологической пытке, и с этим нельзя мириться".По сведениям Washington Post, за последние десять дней американская полиция задержала около 900 человек на демонстрациях в поддержку Палестины, которые прошли на территории крупнейших американских вузов.Кампусы стали эпицентром протестов против израильской операции в секторе Газа, которая привела к многочисленным жертвам среди мирных жителей. Активисты недовольны поддержкой, которую США оказывают своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне выделения Израилю нового пакета помощи.
https://ria.ru/20231014/amerika-1902828442.html
https://ria.ru/20240425/matvienko-1942207589.html
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в мире, сша, сент-луис, чикаго, джилл стайн, джулиан ассанж, wikileaks
В мире, США, Сент-Луис, Чикаго, Джилл Стайн, Джулиан Ассанж, WikiLeaks
В США задержали кандидата в президенты

В США задержали кандидата в президенты от Партии зеленых Джилл Стайн

© AP Photo / Matt RourkeКандидат от Партии Зеленых на выборах Президента США Джилл Стайн
Кандидат от Партии Зеленых на выборах Президента США Джилл Стайн - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат от Партии Зеленых на выборах Президента США Джилл Стайн. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Кандидата в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн задержали на пропалестинской акции протеста, заявил ее избирательный штаб в соцсети Х.
«

"Джилл Стайн, руководитель ее избирательного штаба Джейсон Колл и заместитель руководителя избирательного штаба Келли Меррилл-Кайер были задержаны в Университете Вашингтона в Сент-Луисе во время поддержки протеста против связи университета с войной в Газе", — говорится в сообщении.

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Джейсон Колл рассказал телеканалу Fox News, что Стайн оказалась среди порядка ста задержанных на акции, проходившей на территории университета. Протестующие, разбив палаточный лагерь, требовали, чтобы университет прекратил участие в акционерном капитале компании Boeing, "которая производит боеприпасы, используемые в продолжающемся геноциде палестинского народа в Газе, на находящемся неподалеку предприятии в Сент-Чарльзе".
"Избирательный штаб Стайн поддерживает требования студентов и их мирный протест и собрания в кампусе", — отметил глава избирательного штаба.
Стайн, уроженке Чикаго и выпускнице Гарварда, 73 года. Президентская кампания для нее не в новинку: она баллотировалась от Партии зеленых в 2012 и 2016 году, а до этого дважды пыталась стать губернатором Массачусетса. В этом штате в конце 1990-х она начала активистскую деятельность, заявляя, что здоровье людей напрямую зависит от окружающей среды.
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Среди заметных кампаний Стайн последних лет — выступления в защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа во главе движения "Врачи за Ассанжа". По словам Стайн, обращение с журналистом "равносильно психологической пытке, и с этим нельзя мириться".
По сведениям Washington Post, за последние десять дней американская полиция задержала около 900 человек на демонстрациях в поддержку Палестины, которые прошли на территории крупнейших американских вузов.
Кампусы стали эпицентром протестов против израильской операции в секторе Газа, которая привела к многочисленным жертвам среди мирных жителей. Активисты недовольны поддержкой, которую США оказывают своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне выделения Израилю нового пакета помощи.
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В миреСШАСент-ЛуисЧикагоДжилл СтайнДжулиан АссанжWikiLeaks
 
 
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