В США задержали кандидата в президенты
В США задержали кандидата в президенты от Партии зеленых Джилл Стайн
© AP Photo / Matt RourkeКандидат от Партии Зеленых на выборах Президента США Джилл Стайн
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат от Партии Зеленых на выборах Президента США Джилл Стайн. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Кандидата в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн задержали на пропалестинской акции протеста, заявил ее избирательный штаб в соцсети Х.
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"Джилл Стайн, руководитель ее избирательного штаба Джейсон Колл и заместитель руководителя избирательного штаба Келли Меррилл-Кайер были задержаны в Университете Вашингтона в Сент-Луисе во время поддержки протеста против связи университета с войной в Газе", — говорится в сообщении.
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Джейсон Колл рассказал телеканалу Fox News, что Стайн оказалась среди порядка ста задержанных на акции, проходившей на территории университета. Протестующие, разбив палаточный лагерь, требовали, чтобы университет прекратил участие в акционерном капитале компании Boeing, "которая производит боеприпасы, используемые в продолжающемся геноциде палестинского народа в Газе, на находящемся неподалеку предприятии в Сент-Чарльзе".
"Избирательный штаб Стайн поддерживает требования студентов и их мирный протест и собрания в кампусе", — отметил глава избирательного штаба.
Стайн, уроженке Чикаго и выпускнице Гарварда, 73 года. Президентская кампания для нее не в новинку: она баллотировалась от Партии зеленых в 2012 и 2016 году, а до этого дважды пыталась стать губернатором Массачусетса. В этом штате в конце 1990-х она начала активистскую деятельность, заявляя, что здоровье людей напрямую зависит от окружающей среды.
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Среди заметных кампаний Стайн последних лет — выступления в защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа во главе движения "Врачи за Ассанжа". По словам Стайн, обращение с журналистом "равносильно психологической пытке, и с этим нельзя мириться".
По сведениям Washington Post, за последние десять дней американская полиция задержала около 900 человек на демонстрациях в поддержку Палестины, которые прошли на территории крупнейших американских вузов.
Кампусы стали эпицентром протестов против израильской операции в секторе Газа, которая привела к многочисленным жертвам среди мирных жителей. Активисты недовольны поддержкой, которую США оказывают своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне выделения Израилю нового пакета помощи.
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