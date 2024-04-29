https://ria.ru/20240429/vzryvy-1943065357.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 29.04.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Взрывы прогремели в Одессе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T18:40

2024-04-29T18:40

2024-04-29T18:40

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". "О взрывах в Одессе сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". С 18.24 (совпадает с мск) в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесса

россия

одесская область

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в мире, одесса, россия, одесская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины