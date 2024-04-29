https://ria.ru/20240429/vsu-1943063712.html

СМИ: ВСУ перестали строить оборонительные линии в Воздвиженке

СМИ: ВСУ перестали строить оборонительные линии в Воздвиженке - РИА Новости, 29.04.2024

СМИ: ВСУ перестали строить оборонительные линии в Воздвиженке

Солдаты вооруженных сил Украины в деревне Воздвиженка перестали строить оборонительные сооружения из-за продвижения российских войск, передает агентство Франс... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T18:24

2024-04-29T18:24

2024-04-29T18:35

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Солдаты вооруженных сил Украины в деревне Воздвиженка перестали строить оборонительные сооружения из-за продвижения российских войск, передает агентство Франс Пресс.Как отмечает Франс Пресс, в деревне Воздвиженка в ДНР солдаты, стоящие на обочине дороги, рассказали агентству, что их изначально отправили строить оборонительные линии. "Но ситуация изменилась. Нам сказали не брать лопаты, а оставаться и ждать приказов. Русские атакуют и продвигаются вперед", - сказал агентству один из украинских солдат. Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об обострении ситуации на фронте и отметил, что российские войска имеют значительное преимущество и тактические успехи. По его словам, наиболее горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ, по словам главкома, на красноармейском (ранее покровском) и кураховском направлениях. Ранее сообщалось, что НАТО обсуждает новые инициативы по оказанию военной помощи Киеву, в частности, возможные изменения в работе так называемой контактной группы по Украине, в которую входят порядка 50 стран, в том числе не являющихся членами альянса. В настоящее время контактная группа (формат "Рамштайн") функционирует под руководством США. Однако, по данным источников европейских СМИ, руководство контактной группой может перейти непосредственно к НАТО, так как союзники Киева опасаются прихода к власти в США Дональда Трампа и изменения политики Вашингтона по отношению к Украине. До этого в Брюсселе неоднократно подчеркивали, что структуры НАТО не занимаются непосредственно организацией поставок оружия Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240427/vsu-1942761775.html

https://ria.ru/20240428/sbu-1942925778.html

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941272362.html

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украина, россия, киев, вооруженные силы украины, в мире